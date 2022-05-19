В Германии заявили о зловещем кризисе в экономике из-за Украины
Handelsblatt: немецкую экономику накрыл экзистенциальный кризис из-за Украины
© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики и вылилась в экзистенциальный кризис, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.
В материале приводятся итоги исследования Немецкой торгов-промышленной палаты, в котором приняли участие 25 тысяч компаний. Выяснилось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения.
"Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году", — прокомментировал результаты генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.
Последствия событий на Украине перерастают в структурный кризис, который затянется на годы, а экономический спад может быть особенно "зловещим", говорится в публикации.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.