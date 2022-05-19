https://ria.ru/20220519/germaniya-1789611343.html

В Германии заявили о зловещем кризисе в экономике из-за Украины

В Германии заявили о зловещем кризисе в экономике из-за Украины - РИА Новости, 19.05.2022

В Германии заявили о зловещем кризисе в экономике из-за Украины

Обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики и вылилась в экзистенциальный кризис, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:13

2022-05-19T23:13

2022-05-19T23:13

в мире

экономика

германия

украина

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики и вылилась в экзистенциальный кризис, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.В материале приводятся итоги исследования Немецкой торгов-промышленной палаты, в котором приняли участие 25 тысяч компаний. Выяснилось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения."Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году", — прокомментировал результаты генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.Последствия событий на Украине перерастают в структурный кризис, который затянется на годы, а экономический спад может быть особенно "зловещим", говорится в публикации.Германия, как и другие западные страны, столкнулась тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220423/germaniya-1785127339.html

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783135459.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, германия, украина, россия, санкции в отношении россии