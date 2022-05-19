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В Германии заявили о зловещем кризисе в экономике из-за Украины - РИА Новости, 19.05.2022
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В Германии заявили о зловещем кризисе в экономике из-за Украины
В Германии заявили о зловещем кризисе в экономике из-за Украины - РИА Новости, 19.05.2022
В Германии заявили о зловещем кризисе в экономике из-за Украины
Обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики и вылилась в экзистенциальный кризис, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:13
2022-05-19T23:13
в мире
экономика
германия
украина
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики и вылилась в экзистенциальный кризис, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.В материале приводятся итоги исследования Немецкой торгов-промышленной палаты, в котором приняли участие 25 тысяч компаний. Выяснилось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения."Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году", — прокомментировал результаты генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.Последствия событий на Украине перерастают в структурный кризис, который затянется на годы, а экономический спад может быть особенно "зловещим", говорится в публикации.Германия, как и другие западные страны, столкнулась тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220423/germaniya-1785127339.html
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в мире, экономика, германия, украина, россия, санкции в отношении россии
23:13 19.05.2022
 
В Германии заявили о зловещем кризисе в экономике из-за Украины

Handelsblatt: немецкую экономику накрыл экзистенциальный кризис из-за Украины

© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики и вылилась в экзистенциальный кризис, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.
В материале приводятся итоги исследования Немецкой торгов-промышленной палаты, в котором приняли участие 25 тысяч компаний. Выяснилось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения.
"Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году", — прокомментировал результаты генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.
Последствия событий на Украине перерастают в структурный кризис, который затянется на годы, а экономический спад может быть особенно "зловещим", говорится в публикации.
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В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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