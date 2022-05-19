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"Газпром нефть" перенаправляет нефть на рынок Азии - РИА Новости, 19.05.2022
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"Газпром нефть" перенаправляет нефть на рынок Азии
"Газпром нефть" перенаправляет нефть на рынок Азии - РИА Новости, 19.05.2022
"Газпром нефть" перенаправляет нефть на рынок Азии
"Газпром нефть" считает рынок Азии наиболее перспективным, перенаправляет туда нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании Александр... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:00
2022-05-19T20:00
экономика
цены на нефть
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газпром нефть
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Газпром нефть" считает рынок Азии наиболее перспективным, перенаправляет туда нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании Александр Дюков."Нефтяной рынок — рынок глобальный... Рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах... рынок Азии является наиболее перспективным, в том числе и туда мы и перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы", — сказал он на просветительском марафоне "Новые горизонты".По словам Дюкова, "Газпром нефть" обладает эффективно выстроенными бизнес-процессами и поэтому работает стабильно, несмотря на серьезное санкционное давление. По его мнению, ситуация на нефтяном рынке России в 2020 году, когда из-за пандемии рухнул мировой спрос на нефть, была сложнее, чем сейчас."Даже в тех условиях компания закончила 2020 год с прибылью, в отличие от наших зарубежных коллег, которые закончили 2020 год с убытком", - подчеркнул глава "Газпром нефти".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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экономика, цены на нефть, азия, россия, украина, газпром нефть, евросоюз
20:00 19.05.2022
 
"Газпром нефть" перенаправляет нефть на рынок Азии

Дюков: "Газпром нефть" считает рынок Азии самым перспективным и перенаправляет нефть туда

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Газпром нефть" считает рынок Азии наиболее перспективным, перенаправляет туда нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании Александр Дюков.
"Нефтяной рынок — рынок глобальный... Рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах... рынок Азии является наиболее перспективным, в том числе и туда мы и перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы", — сказал он на просветительском марафоне "Новые горизонты".
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По словам Дюкова, "Газпром нефть" обладает эффективно выстроенными бизнес-процессами и поэтому работает стабильно, несмотря на серьезное санкционное давление. По его мнению, ситуация на нефтяном рынке России в 2020 году, когда из-за пандемии рухнул мировой спрос на нефть, была сложнее, чем сейчас.
"Даже в тех условиях компания закончила 2020 год с прибылью, в отличие от наших зарубежных коллег, которые закончили 2020 год с убытком", - подчеркнул глава "Газпром нефти".
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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