https://ria.ru/20220519/gazprom-1789579075.html

"Газпром нефть" перенаправляет нефть на рынок Азии

"Газпром нефть" перенаправляет нефть на рынок Азии - РИА Новости, 19.05.2022

"Газпром нефть" перенаправляет нефть на рынок Азии

"Газпром нефть" считает рынок Азии наиболее перспективным, перенаправляет туда нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании Александр... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:00

2022-05-19T20:00

2022-05-19T20:00

экономика

цены на нефть

азия

россия

украина

газпром нефть

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149576/21/1495762129_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_c7a777e3d567373b4354ecc425e156a0.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Газпром нефть" считает рынок Азии наиболее перспективным, перенаправляет туда нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании Александр Дюков."Нефтяной рынок — рынок глобальный... Рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах... рынок Азии является наиболее перспективным, в том числе и туда мы и перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы", — сказал он на просветительском марафоне "Новые горизонты".По словам Дюкова, "Газпром нефть" обладает эффективно выстроенными бизнес-процессами и поэтому работает стабильно, несмотря на серьезное санкционное давление. По его мнению, ситуация на нефтяном рынке России в 2020 году, когда из-за пандемии рухнул мировой спрос на нефть, была сложнее, чем сейчас."Даже в тех условиях компания закончила 2020 год с прибылью, в отличие от наших зарубежных коллег, которые закончили 2020 год с убытком", - подчеркнул глава "Газпром нефти".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

https://ria.ru/20220511/dolya-1788017699.html

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788251836.html

азия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, азия, россия, украина, газпром нефть, евросоюз