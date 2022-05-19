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Французы встали на сторону России, пишет Times - РИА Новости, 19.05.2022
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Французы встали на сторону России, пишет Times
Французы встали на сторону России, пишет Times - РИА Новости, 19.05.2022
Французы встали на сторону России, пишет Times
Во Франции российскую спецоперацию на Украине считают следствием провокаций со стороны НАТО, пишет газета The Times. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:21
2022-05-19T14:11
в мире
франция
россия
украина
нато
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Во Франции российскую спецоперацию на Украине считают следствием провокаций со стороны НАТО, пишет газета The Times.Автор ссылается на заявление бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, который возложил ответственность за украинский кризис на "зарвавшихся и высокомерных" западных союзников.В свою очередь, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс убеждена, что нынешняя ситуация возникла из-за унижения, которому подверглись россияне после распада Советского Союза, когда "никто не помог стране справиться с серьезными проблемами".По мнению профессора Сорбонны и специалиста по истории США Андре Каспи, НАТО усиливается за счет Евросоюза, а американская промышленность зарабатывает миллиарды на поставках вооружений.Во Франции сформировалось общее мнение, согласно которому России необходимо предложить достойный выход из текущего положения, включая уступки со стороны Киева, заключил журналист.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html
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в мире, франция, россия, украина, нато
09:21 19.05.2022 (обновлено: 14:11 19.05.2022)
 
Французы встали на сторону России, пишет Times

The Times: французы обвинили НАТО и США в провоцировании спецоперации на Украине

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Во Франции российскую спецоперацию на Украине считают следствием провокаций со стороны НАТО, пишет газета The Times.
"Именно Североатлантический альянс под руководством США, а также те унижения, которые Москва испытывает по отношению к себе с 1990-х годов, спровоцировали Владимира Путина", — говорится в статье.
Автор ссылается на заявление бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, который возложил ответственность за украинский кризис на "зарвавшихся и высокомерных" западных союзников.
В свою очередь, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс убеждена, что нынешняя ситуация возникла из-за унижения, которому подверглись россияне после распада Советского Союза, когда "никто не помог стране справиться с серьезными проблемами".
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По мнению профессора Сорбонны и специалиста по истории США Андре Каспи, НАТО усиливается за счет Евросоюза, а американская промышленность зарабатывает миллиарды на поставках вооружений.
"Для США этот конфликт в Европе стал великолепным бизнесом", — приводит издание его слова.
Во Франции сформировалось общее мнение, согласно которому России необходимо предложить достойный выход из текущего положения, включая уступки со стороны Киева, заключил журналист.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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