https://ria.ru/20220519/frantsiya-1789382419.html

Французы встали на сторону России, пишет Times

Французы встали на сторону России, пишет Times - РИА Новости, 19.05.2022

Французы встали на сторону России, пишет Times

Во Франции российскую спецоперацию на Украине считают следствием провокаций со стороны НАТО, пишет газета The Times. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:21

2022-05-19T09:21

2022-05-19T14:11

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Во Франции российскую спецоперацию на Украине считают следствием провокаций со стороны НАТО, пишет газета The Times.Автор ссылается на заявление бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, который возложил ответственность за украинский кризис на "зарвавшихся и высокомерных" западных союзников.В свою очередь, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс убеждена, что нынешняя ситуация возникла из-за унижения, которому подверглись россияне после распада Советского Союза, когда "никто не помог стране справиться с серьезными проблемами".По мнению профессора Сорбонны и специалиста по истории США Андре Каспи, НАТО усиливается за счет Евросоюза, а американская промышленность зарабатывает миллиарды на поставках вооружений.Во Франции сформировалось общее мнение, согласно которому России необходимо предложить достойный выход из текущего положения, включая уступки со стороны Киева, заключил журналист.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, россия, украина, нато