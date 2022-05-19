09:21 19.05.2022 (обновлено: 14:11 19.05.2022)
Французы встали на сторону России, пишет Times
The Times: французы обвинили НАТО и США в провоцировании спецоперации на Украине
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Во Франции российскую спецоперацию на Украине считают следствием провокаций со стороны НАТО, пишет газета The Times.
"Именно Североатлантический альянс под руководством США, а также те унижения, которые Москва испытывает по отношению к себе с 1990-х годов, спровоцировали Владимира Путина", — говорится в статье.
Автор ссылается на заявление бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, который возложил ответственность за украинский кризис на "зарвавшихся и высокомерных" западных союзников.
В свою очередь, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс убеждена, что нынешняя ситуация возникла из-за унижения, которому подверглись россияне после распада Советского Союза, когда "никто не помог стране справиться с серьезными проблемами".
По мнению профессора Сорбонны и специалиста по истории США Андре Каспи, НАТО усиливается за счет Евросоюза, а американская промышленность зарабатывает миллиарды на поставках вооружений.
"Для США этот конфликт в Европе стал великолепным бизнесом", — приводит издание его слова.
Во Франции сформировалось общее мнение, согласно которому России необходимо предложить достойный выход из текущего положения, включая уступки со стороны Киева, заключил журналист.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.