https://ria.ru/20220519/finlyandiya-1789552100.html

Президент Финляндии выразил надежду на быстрое принятие страны в НАТО

Президент Финляндии выразил надежду на быстрое принятие страны в НАТО - РИА Новости, 19.05.2022

Президент Финляндии выразил надежду на быстрое принятие страны в НАТО

Финляндия серьезно относится к озабоченностям Турции в контексте расширения НАТО и готова к обсуждению полного спектра спорных вопросов, заявил в четверг... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:04

2022-05-19T18:04

2022-05-19T18:22

в мире

финляндия

нато

саули ниинисте

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Финляндия серьезно относится к озабоченностям Турции в контексте расширения НАТО и готова к обсуждению полного спектра спорных вопросов, заявил в четверг президент скандинавской страны Саули Ниинисте."Турецкое руководство недавно выразило обеспокоенность в связи с нашей заявкой на вступление в НАТО. Я хотел бы поговорить об этом... Мы будем обеспечивать безопасность Турции ровно так же, как и Турция будет обеспечивать нашу. Мы серьезно относимся к проблеме терроризма, осуждаем его во всех проявлениях и активно участвуем в борьбе с этой угрозой", - сказал финский президент в ходе совместного выступления с лидерами Швеции и США в Вашингтоне.Он подчеркнул, что его страна "открыта к обсуждению полного спектра озабоченностей". "Эти дискуссии уже имели место и продолжатся в ближайшие дни", - добавил Ниинисте.Финский лидер также выразил надежду на широкую поддержку заявки его страны среди членов НАТО и быстрое принятие Финляндии в ряды альянса. "Мы надеемся на мощную поддержку со стороны всех союзников, а также быструю ратификацию нашего членства, как только оно будет одобрено", - указал он.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато, саули ниинисте