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Президент Финляндии выразил надежду на быстрое принятие страны в НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
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Президент Финляндии выразил надежду на быстрое принятие страны в НАТО
Президент Финляндии выразил надежду на быстрое принятие страны в НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Президент Финляндии выразил надежду на быстрое принятие страны в НАТО
Финляндия серьезно относится к озабоченностям Турции в контексте расширения НАТО и готова к обсуждению полного спектра спорных вопросов, заявил в четверг... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:04
2022-05-19T18:22
в мире
финляндия
нато
саули ниинисте
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Финляндия серьезно относится к озабоченностям Турции в контексте расширения НАТО и готова к обсуждению полного спектра спорных вопросов, заявил в четверг президент скандинавской страны Саули Ниинисте."Турецкое руководство недавно выразило обеспокоенность в связи с нашей заявкой на вступление в НАТО. Я хотел бы поговорить об этом... Мы будем обеспечивать безопасность Турции ровно так же, как и Турция будет обеспечивать нашу. Мы серьезно относимся к проблеме терроризма, осуждаем его во всех проявлениях и активно участвуем в борьбе с этой угрозой", - сказал финский президент в ходе совместного выступления с лидерами Швеции и США в Вашингтоне.Он подчеркнул, что его страна "открыта к обсуждению полного спектра озабоченностей". "Эти дискуссии уже имели место и продолжатся в ближайшие дни", - добавил Ниинисте.Финский лидер также выразил надежду на широкую поддержку заявки его страны среди членов НАТО и быстрое принятие Финляндии в ряды альянса. "Мы надеемся на мощную поддержку со стороны всех союзников, а также быструю ратификацию нашего членства, как только оно будет одобрено", - указал он.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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в мире, финляндия, нато, саули ниинисте
18:04 19.05.2022 (обновлено: 18:22 19.05.2022)
 
Президент Финляндии выразил надежду на быстрое принятие страны в НАТО

Глава Финляндии Ниинисте выразил поддержку на широкую поддержку заявки среди стран НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинисте
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Финляндия серьезно относится к озабоченностям Турции в контексте расширения НАТО и готова к обсуждению полного спектра спорных вопросов, заявил в четверг президент скандинавской страны Саули Ниинисте.
"Турецкое руководство недавно выразило обеспокоенность в связи с нашей заявкой на вступление в НАТО. Я хотел бы поговорить об этом... Мы будем обеспечивать безопасность Турции ровно так же, как и Турция будет обеспечивать нашу. Мы серьезно относимся к проблеме терроризма, осуждаем его во всех проявлениях и активно участвуем в борьбе с этой угрозой", - сказал финский президент в ходе совместного выступления с лидерами Швеции и США в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что его страна "открыта к обсуждению полного спектра озабоченностей". "Эти дискуссии уже имели место и продолжатся в ближайшие дни", - добавил Ниинисте.
Финский лидер также выразил надежду на широкую поддержку заявки его страны среди членов НАТО и быстрое принятие Финляндии в ряды альянса. "Мы надеемся на мощную поддержку со стороны всех союзников, а также быструю ратификацию нашего членства, как только оно будет одобрено", - указал он.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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В миреФинляндияНАТОСаули Ниинисте
 
 
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