18:04 19.05.2022 (обновлено: 18:22 19.05.2022)
Президент Финляндии выразил надежду на быстрое принятие страны в НАТО
Глава Финляндии Ниинисте выразил поддержку на широкую поддержку заявки среди стран НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Финляндия серьезно относится к озабоченностям Турции в контексте расширения НАТО и готова к обсуждению полного спектра спорных вопросов, заявил в четверг президент скандинавской страны Саули Ниинисте.
"Турецкое руководство недавно выразило обеспокоенность в связи с нашей заявкой на вступление в НАТО. Я хотел бы поговорить об этом... Мы будем обеспечивать безопасность Турции ровно так же, как и Турция будет обеспечивать нашу. Мы серьезно относимся к проблеме терроризма, осуждаем его во всех проявлениях и активно участвуем в борьбе с этой угрозой", - сказал финский президент в ходе совместного выступления с лидерами Швеции и США в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что его страна "открыта к обсуждению полного спектра озабоченностей". "Эти дискуссии уже имели место и продолжатся в ближайшие дни", - добавил Ниинисте.
Финский лидер также выразил надежду на широкую поддержку заявки его страны среди членов НАТО и быстрое принятие Финляндии в ряды альянса. "Мы надеемся на мощную поддержку со стороны всех союзников, а также быструю ратификацию нашего членства, как только оно будет одобрено", - указал он.