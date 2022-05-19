https://ria.ru/20220519/feyki-1789553290.html

В Генпрокуратуре поддержали идею внесудебной блокировки СМИ за фейки

В Генпрокуратуре поддержали идею внесудебной блокировки СМИ за фейки - РИА Новости, 19.05.2022

В Генпрокуратуре поддержали идею внесудебной блокировки СМИ за фейки

Руководство Генеральной прокуратуры РФ поддерживает концепцию законопроекта о внесудебной блокировке СМИ за тиражирование фейков, сообщил на заседании... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:09

2022-05-19T18:09

2022-05-19T18:09

здоровье - общество

россия

вооруженные силы рф

госдума рф

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Руководство Генеральной прокуратуры РФ поддерживает концепцию законопроекта о внесудебной блокировке СМИ за тиражирование фейков, сообщил на заседании парламентского комитета полпред генпрокурора РФ в Государственной думе Игорь Белоусов.Речь о законопроекте, предусматривающем ответные меры в отношении иностранных СМИ в России."Потребность в законодательной инициативе нами понимается. Концепция законопроекта у руководства Генеральной прокуратуры РФ не вызывает сомнений и поддерживается. Что касается деталей, они могут обсуждаться при подготовке законопроекта ко второму чтению", - сказал Белоусов на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.Правом признавать недействительной регистрацию СМИ предлагается наделить генерального прокурора и его замов.Условие – издание распространяет "противоправную, опасную, недостоверную общественно значимую информацию" или "информацию, выражающую явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, направленную на дискредитацию ВС РФ".Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации в случае установления "факта проявления недружественных действий", а также в качестве ответной меры на ограничения российских СМИ за рубежом.Также предлагается внести изменения в закон о СМИ, согласно которым журналисты будут нести ответственность за воспроизведение фейков о ВС РФ и другой общественно значимой информации.Кроме этого, в случае принятия проекта генпрокурор и его замы могут получить полномочия запретить работу того или иного СМИ в России "в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом"."Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", - уточняется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220516/radio-1788867357.html

https://ria.ru/20220519/dnr-1789467993.html

https://ria.ru/20220519/feyki-1789530512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, вооруженные силы рф, госдума рф, генеральная прокуратура рф