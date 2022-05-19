https://ria.ru/20220519/feyki-1789553290.html
В Генпрокуратуре поддержали идею внесудебной блокировки СМИ за фейки
В Генпрокуратуре поддержали идею внесудебной блокировки СМИ за фейки - РИА Новости, 19.05.2022
В Генпрокуратуре поддержали идею внесудебной блокировки СМИ за фейки
Руководство Генеральной прокуратуры РФ поддерживает концепцию законопроекта о внесудебной блокировке СМИ за тиражирование фейков, сообщил на заседании... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:09
2022-05-19T18:09
2022-05-19T18:09
здоровье - общество
россия
вооруженные силы рф
госдума рф
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Руководство Генеральной прокуратуры РФ поддерживает концепцию законопроекта о внесудебной блокировке СМИ за тиражирование фейков, сообщил на заседании парламентского комитета полпред генпрокурора РФ в Государственной думе Игорь Белоусов.Речь о законопроекте, предусматривающем ответные меры в отношении иностранных СМИ в России."Потребность в законодательной инициативе нами понимается. Концепция законопроекта у руководства Генеральной прокуратуры РФ не вызывает сомнений и поддерживается. Что касается деталей, они могут обсуждаться при подготовке законопроекта ко второму чтению", - сказал Белоусов на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.Правом признавать недействительной регистрацию СМИ предлагается наделить генерального прокурора и его замов.Условие – издание распространяет "противоправную, опасную, недостоверную общественно значимую информацию" или "информацию, выражающую явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, направленную на дискредитацию ВС РФ".Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации в случае установления "факта проявления недружественных действий", а также в качестве ответной меры на ограничения российских СМИ за рубежом.Также предлагается внести изменения в закон о СМИ, согласно которым журналисты будут нести ответственность за воспроизведение фейков о ВС РФ и другой общественно значимой информации.Кроме этого, в случае принятия проекта генпрокурор и его замы могут получить полномочия запретить работу того или иного СМИ в России "в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом"."Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", - уточняется в пояснительной записке.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, вооруженные силы рф, госдума рф, генеральная прокуратура рф
В Генпрокуратуре поддержали идею внесудебной блокировки СМИ за фейки
Генпрокуратура поддержала идею внесудебной блокировки СМИ за фейки
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Руководство Генеральной прокуратуры РФ поддерживает концепцию законопроекта о внесудебной блокировке СМИ за тиражирование фейков, сообщил на заседании парламентского комитета полпред генпрокурора РФ в Государственной думе Игорь Белоусов.
Речь о законопроекте, предусматривающем ответные меры в отношении иностранных СМИ в России
.
"Потребность в законодательной инициативе нами понимается. Концепция законопроекта у руководства Генеральной прокуратуры РФ не вызывает сомнений и поддерживается. Что касается деталей, они могут обсуждаться при подготовке законопроекта ко второму чтению", - сказал Белоусов на расширенном заседании комитета Госдумы
по информационной политике.
Правом признавать недействительной регистрацию СМИ предлагается наделить генерального прокурора и его замов.
Условие – издание распространяет "противоправную, опасную, недостоверную общественно значимую информацию" или "информацию, выражающую явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, направленную на дискредитацию ВС РФ
".
Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации в случае установления "факта проявления недружественных действий", а также в качестве ответной меры на ограничения российских СМИ за рубежом.
Также предлагается внести изменения в закон о СМИ, согласно которым журналисты будут нести ответственность за воспроизведение фейков о ВС РФ и другой общественно значимой информации.
Кроме этого, в случае принятия проекта генпрокурор и его замы могут получить полномочия запретить работу того или иного СМИ в России "в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом".
"Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", - уточняется в пояснительной записке.