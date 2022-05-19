15:36 19.05.2022 (обновлено: 15:40 19.05.2022)
Европарламент призвал бывших политиков ЕС уволиться из российских компаний
Европарламент попросил бывших политиков Евросоюза покинуть российские компании
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам, в том числе, экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру покинуть свои должности в российских компаниях, допустив при этом внесение европейцев в санкционные списки ЕС.
"Европарламент констатирует, что бывшие политические руководители такие как Эско Ахо, Франсуа Фийон, Вольфганг Шюссель недавно покинули свои посты в российских компаниях и призывает других, в частности, Карин Кнайсль и Герхарда Шредера последовать их примеру", - говорится в документе.
Кроме того, евродепутаты призвали Совет Евросоюза "включить в санкционные списки ЕС европейцев из состава советов директоров крупных российских компаний, а также политиков, продолжающих получать российские деньги".
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.