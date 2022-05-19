https://ria.ru/20220519/evroparlament-1789502237.html

Европарламент призвал бывших политиков ЕС уволиться из российских компаний

Европарламент призвал бывших политиков ЕС уволиться из российских компаний - РИА Новости, 19.05.2022

Европарламент призвал бывших политиков ЕС уволиться из российских компаний

Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам, в том числе, экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру покинуть свои должности в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:36

2022-05-19T15:36

2022-05-19T15:40

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам, в том числе, экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру покинуть свои должности в российских компаниях, допустив при этом внесение европейцев в санкционные списки ЕС.Кроме того, евродепутаты призвали Совет Евросоюза "включить в санкционные списки ЕС европейцев из состава советов директоров крупных российских компаний, а также политиков, продолжающих получать российские деньги".Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789225796.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, европарламент, евросоюз, совет евросоюза