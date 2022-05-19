https://ria.ru/20220519/etika-1789489494.html

В Алтайском крае примут Кодекс этики госслужащих

В Алтайском крае примут Кодекс этики госслужащих - РИА Новости, 19.05.2022

В Алтайском крае примут Кодекс этики госслужащих

Кодекс этики госслужащих примут в Алтайском крае, документ уже разработан, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:00

2022-05-19T15:00

2022-05-19T15:00

алтайский край

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Кодекс этики госслужащих примут в Алтайском крае, документ уже разработан, сообщает пресс-служба регионального правительства."В Алтайском крае будет принят Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. Проект документа уже разработан", - говорится в сообщении.Необходимость принятия Кодекса этики и служебного поведения госслужащих вызвана тем, что краевое законодательное собрание в январе внесло поправки в региональный закон "О государственной гражданской службе Алтайского края"."Появилась статья, устанавливающая обязанность гражданских служащих Алтайского края соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения гражданских служащих, который утверждается губернатором", - уточняет пресс-служба.В настоящее время поведение госслужащих регулируется Этическим кодексом государственных гражданских служащих, принятым 7 мая 2009 года на конференции служащих Алтайского края. Его требования отчасти устарели и не в полной мере отвечают современным реалиям.

https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html

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алтайский край

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, алтайский край