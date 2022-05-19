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В Алтайском крае примут Кодекс этики госслужащих - РИА Новости, 19.05.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20220519/etika-1789489494.html
В Алтайском крае примут Кодекс этики госслужащих
В Алтайском крае примут Кодекс этики госслужащих - РИА Новости, 19.05.2022
В Алтайском крае примут Кодекс этики госслужащих
Кодекс этики госслужащих примут в Алтайском крае, документ уже разработан, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:00
2022-05-19T15:00
алтайский край
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Кодекс этики госслужащих примут в Алтайском крае, документ уже разработан, сообщает пресс-служба регионального правительства."В Алтайском крае будет принят Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. Проект документа уже разработан", - говорится в сообщении.Необходимость принятия Кодекса этики и служебного поведения госслужащих вызвана тем, что краевое законодательное собрание в январе внесло поправки в региональный закон "О государственной гражданской службе Алтайского края"."Появилась статья, устанавливающая обязанность гражданских служащих Алтайского края соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения гражданских служащих, который утверждается губернатором", - уточняет пресс-служба.В настоящее время поведение госслужащих регулируется Этическим кодексом государственных гражданских служащих, принятым 7 мая 2009 года на конференции служащих Алтайского края. Его требования отчасти устарели и не в полной мере отвечают современным реалиям.
https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html
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общество, алтайский край
15:00 19.05.2022
 
В Алтайском крае примут Кодекс этики госслужащих

В Алтайском крае примут Кодекс этики госслужащих

© Depositphotos / minervastockМужчина с дипломатом
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / minervastock
Мужчина с дипломатом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Кодекс этики госслужащих примут в Алтайском крае, документ уже разработан, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Алтайском крае будет принят Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. Проект документа уже разработан", - говорится в сообщении.
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Необходимость принятия Кодекса этики и служебного поведения госслужащих вызвана тем, что краевое законодательное собрание в январе внесло поправки в региональный закон "О государственной гражданской службе Алтайского края".
"Появилась статья, устанавливающая обязанность гражданских служащих Алтайского края соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения гражданских служащих, который утверждается губернатором", - уточняет пресс-служба.
В настоящее время поведение госслужащих регулируется Этическим кодексом государственных гражданских служащих, принятым 7 мая 2009 года на конференции служащих Алтайского края. Его требования отчасти устарели и не в полной мере отвечают современным реалиям.
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