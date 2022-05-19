https://ria.ru/20220519/erevan-1789576316.html

В Ереване началось шествие противников премьера Армении

В Ереване началось шествие противников премьера Армении - РИА Новости, 19.05.2022

В Ереване началось шествие противников премьера Армении

Традиционное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:44

2022-05-19T19:44

2022-05-19T19:44

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

ереван

протесты

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ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Традиционное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.На митинге перед шествием вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что во время акций протеста в четверг днем применения грубой силы со стороны полиции зафиксировано не было, а число задержанных не превысило одного десятка, в отличие от предыдущих дней, когда в полицейские отделения доставляли по 600-700 человек."Это результат вашей борьбы", - сказал Сагателян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220519/stychka-1789386193.html

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нагорно-карабахская республика

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, нагорно-карабахская республика, ереван, протесты