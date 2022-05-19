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Энергетики обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве
Энергетики обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 19.05.2022
Энергетики обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве
Энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:46
2022-05-19T10:46
2022-05-19T10:46
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москва
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения государственной итоговой аттестации школьников. В дни экзаменов задействуем более 300 бригад специалистов и свыше 450 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что для бесперебойного энергоснабжения пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ были проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в снабжении экзаменационных пунктов. В дни экзаменов они будут под особым контролем."Приостановлены плановые работы на этих объектах. Организовано дежурство оперативно-выездных бригад. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов. Назначены оперативные дежурные для круглосуточного взаимодействия со всеми городскими службами", - дополняется в сообщении.Уточняется, что первые экзамены пройдут уже в четверг для девятиклассников, сдающих иностранный язык.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, единый государственный экзамен (егэ)
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве
, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения государственной итоговой аттестации школьников. В дни экзаменов задействуем более 300 бригад специалистов и свыше 450 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для бесперебойного энергоснабжения пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ были проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в снабжении экзаменационных пунктов. В дни экзаменов они будут под особым контролем.
"Приостановлены плановые работы на этих объектах. Организовано дежурство оперативно-выездных бригад. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов. Назначены оперативные дежурные для круглосуточного взаимодействия со всеми городскими службами", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что первые экзамены пройдут уже в четверг для девятиклассников, сдающих иностранный язык.