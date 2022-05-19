https://ria.ru/20220519/elektrosnabzhenie-1789394571.html

Энергетики обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве

Энергетики обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 19.05.2022

Энергетики обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве

Энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:46

2022-05-19T10:46

2022-05-19T10:46

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москва

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения государственной итоговой аттестации школьников. В дни экзаменов задействуем более 300 бригад специалистов и свыше 450 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что для бесперебойного энергоснабжения пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ были проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в снабжении экзаменационных пунктов. В дни экзаменов они будут под особым контролем."Приостановлены плановые работы на этих объектах. Организовано дежурство оперативно-выездных бригад. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов. Назначены оперативные дежурные для круглосуточного взаимодействия со всеми городскими службами", - дополняется в сообщении.Уточняется, что первые экзамены пройдут уже в четверг для девятиклассников, сдающих иностранный язык.

https://realty.ria.ru/20220518/moek-1789253087.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, единый государственный экзамен (егэ)