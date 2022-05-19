https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789429035.html

Россия выйдет на дефляционный тренд в ближайшие недели, сообщил Орешкин

Россия выйдет на дефляционный тренд в ближайшие недели, сообщил Орешкин - РИА Новости, 19.05.2022

Россия выйдет на дефляционный тренд в ближайшие недели, сообщил Орешкин

Инфляция в России по итогам 2022 года не выйдет за 15%, а в ближайшие недели можно ожидать начала дефляции, заявил помощник президента РФ по экономическим... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:27

2022-05-19T12:27

2022-05-19T12:49

экономика

россия

максим орешкин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2022 года не выйдет за 15%, а в ближайшие недели можно ожидать начала дефляции, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."В целом по инфляции было много негативных прогнозов - 20%, 25%... "Сейчас уже можно уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", - сказал Орешкин.Он добавил, что "это означает, что с текущего момента, до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень Центрального банка в 4%"."Мы видим, как замедляется недельная инфляция, в ближайшие недели мы выйдем на устойчивый дефляционный тренд", - отметил помощник президента.Он пояснил, что "мы видим, что сейчас на рынке ситуация стабилизировалась, инфляция уже идет вниз, цены на многие товары активно снижаются".По его словам, "те, кто, например, в марте покупал электронику, сейчас уже сожалеют о тех решениях, потому что те же товары зачастую можно купить по более низким ценам".

https://ria.ru/20220519/golod-1789436050.html

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экономика, россия, максим орешкин