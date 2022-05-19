https://ria.ru/20220519/ekologiya-1789452741.html

Более 900 мероприятий пройдут в Югре в рамках экологической акции

Более 900 мероприятий пройдут в Югре в рамках экологической акции - РИА Новости, 19.05.2022

Более 900 мероприятий пройдут в Югре в рамках экологической акции

Более 900 мероприятий международного, межрегионального и муниципального уровней состоятся в рамках XIX Международной экологической акции "Спасти и сохранить",... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:35

2022-05-19T13:35

2022-05-19T13:35

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

россия

индия

япония

российская академия образования

снг

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Более 900 мероприятий международного, межрегионального и муниципального уровней состоятся в рамках XIX Международной экологической акции "Спасти и сохранить", которая пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 21 мая по 10 июня, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений региона Алексей Ковалевский."В период акции в соответствии с распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоятся 32 основных мероприятия – это 17 эколого-просветительских, восемь природоохранных и семь конкурсов, в том числе семь мероприятий международного и межрегионального уровня. В муниципалитетах запланированы и пройдут более 900 мероприятий самых различных форм проведения", - сказал Ковалевский.По его словам, девиз акции в текущем году: "Стабильный климат – здоровая планета". Среди международных мероприятий запланирован экологический телефестиваль "Спасти и сохранить", который пройдет с 1 по 3 июня, в день его открытия будет дан старт акции "Зеленое кино". Также состоится радиомарафон имени Геннадия Бухтина – председателя комитета акции с 2010 по 2020 год. Участие в нем примут радиолюбители более, чем из 80 стран мира, в том числе Индии, Японии, Китая, стран СНГ и Европы. Помимо этого, пройдет самый многочисленный конкурс по количеству участников – выставка "Красная книга глазами детей". За весь период реализации данного проекта участие в нем приняли представители 79 регионов РФ и 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, подчеркнул Ковалевский.Как добавила генеральный директор фонда "Центр поддержки экспорта Югры" Ирина Гайченцева, губернатор Наталья Комарова и представительницы из более, чем 20 стран 6 июня примут участие в международной эстафете-высадке деревьев "Сад дружбы", растения будут высажены во всех 22 муниципалитетах округа.В рамках акции запланированы к проведению три межрегиональных конференции, посвященные обеспечению экологической безопасности. Так, по словам Ковалевского, по итогам X Всероссийской научно-практической конференции по экологическому образованию будут определены векторы экообразования и просвещения в интересах устойчивого развития регионов России, будет представлен опыт Югры, изучены лучшие практики страны, состоится выездное расширенное заседание бюро научного совета по проблемам экологического образования Российской академии образования.Завершит акцию 10 июня конференция "Изменение климата и углеродной нейтральности. Вызовы и возможности", организаторами которой являются Природнадзор Югры и Югорский государственный университет. Участниками конференции будут представители научных сообществ России, нефтяные компании, ученые в области мониторинга парниковых газов и климатического мониторинга, эксперты федерального уровня и специалисты из 17 субъектов РФ и 19 муниципалитетов Югры.

https://ria.ru/20220517/biznes-1789068603.html

https://ria.ru/20220506/pereselenie-1787264835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

наталья комарова, россия, индия, япония, российская академия образования, снг, ханты-мансийский автономный округ, общество