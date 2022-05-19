https://ria.ru/20220519/donetsk-1789404395.html
Украинские войска выпустили восемь ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили восемь ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 19.05.2022
Украинские войска выпустили восемь ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска в четверг обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:17
2022-05-19T11:17
2022-05-19T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
владимир путин
донецк (днр)
украина
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.47 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/spetsoperatsiya-1789397829.html
донбасс
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в мире, донбасс, россия, владимир путин, донецк (днр), украина, куйбышевский район
11:17 19.05.2022 (обновлено: 11:27 19.05.2022)
Украинские войска выпустили восемь ракет из "Града" по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из "Града" по Донецку