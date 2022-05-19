https://ria.ru/20220519/donbass-1789491418.html

В Госдуме предложили назвать улицу или площадь на Урале в честь Донбасса

В Госдуме предложили назвать улицу или площадь на Урале в честь Донбасса - РИА Новости, 19.05.2022

В Госдуме предложили назвать улицу или площадь на Урале в честь Донбасса

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил назвать улицу или площадь в Екатеринбурге в честь защитников Донбасса. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:06

2022-05-19T15:06

2022-05-19T15:06

специальная военная операция на украине

общество

россия

свердловская область

госдума рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил назвать улицу или площадь в Екатеринбурге в честь защитников Донбасса."Победа над нацистской скверной – историческая задача России. Наша армия, солдаты, офицеры ДНР и ЛНР, а также добровольцы сражаются за мир для соотечественников, отстаивают интересы общего дома. Гордимся, ощущаем сопричастность, чтим павших. Предлагаю главе Екатеринбурга увековечить на карте города подвиг наших героев. Назвать новую улицу или площадь в честь защитников Донбасса", - написал депутат в своем Telegram-канале.Он добавил, что второе письмо отправил губернатору, чтобы тот обсудил инициативу с главами других муниципалитетов. "Средний Урал, опорный край державы, бережно хранит память о воинах разных эпох", - отметил Альшевских.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/donbass-1789262746.html

https://ria.ru/20220513/komi-1788372653.html

россия

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, свердловская область, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр