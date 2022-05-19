https://ria.ru/20220519/donbass-1789403023.html
Москалькова рассказала о просьбе беженцев из Донбасса
Москалькова рассказала о просьбе беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.05.2022
Москалькова рассказала о просьбе беженцев из Донбасса
Эвакуированные жители Донбасса обратились с коллективным предложением о государственной целевой программе долговременного пребывания в РФ, сообщила... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:11
2022-05-19T11:11
2022-05-19T11:13
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
россия
владимирская область
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Эвакуированные жители Донбасса обратились с коллективным предложением о государственной целевой программе долговременного пребывания в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Многие (эвакуированные из Донбасса) обращаются по поводу гражданства. На последнем личном приеме во Владимирской области в пункте временного размещения люди обратились с коллективным предложением о государственной целевой программе долгосрочного пребывания граждан на нашей территории", - сказала Москалькова, выступая на "Радио России".Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://realty.ria.ru/20220512/donbass-1788169922.html
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общество, донбасс, россия, владимирская область
11:11 19.05.2022 (обновлено: 11:13 19.05.2022)
Москалькова рассказала о просьбе беженцев из Донбасса
Москалькова: беженцы из Донбасса просят о госпрограмме долговременного пребывания в России