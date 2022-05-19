https://ria.ru/20220519/domiki-1789688410.html

Плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве

Плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве - РИА Новости, 20.05.2022

Плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве

Новые плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-19T11:43

2022-05-19T11:43

2022-05-20T12:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/19/1555941938_0:46:3078:1778_1920x0_80_0_0_25ab945db1fa75c6c64d2b91837526c0.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Новые плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды."Двадцать третьего мая в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" специалистами Мосприроды планируется запуск на воду плавучих домиков для уток. Яркие деревянные домики с крышей, установленные на плотах, разместят на протоке Щучьего пруда, где весной и в начале лета всегда бывает особенно много утиных семейств", - говорится в сообщении.Отмечается, что совсем скоро у уток крякв появится потомство, и на прудах можно будет заметить первые утиные выводки.Дополняется, что в 2021 году по итогам учета выводков водоплавающих птиц на природных территориях "Кузьминки-Люблино" специалисты Мосприроды насчитали 260 уток крякв, из которых 54 – утята."Специалисты Мосприроды напоминают посетителям природных территорий, что брать птенцов в руки нельзя. Даже если мамы-утки не видно поблизости, это не значит, что утята брошены и их надо спасать. На самом деле утка всегда где-то рядом, а попытки "спасти" птенцов могут только нанести им вред", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220429/mospriroda-1786249993.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва