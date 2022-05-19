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Плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве
Плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
Плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве
Новые плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-19T11:43
2022-05-19T11:43
2022-05-20T12:34
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Новые плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды."Двадцать третьего мая в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" специалистами Мосприроды планируется запуск на воду плавучих домиков для уток. Яркие деревянные домики с крышей, установленные на плотах, разместят на протоке Щучьего пруда, где весной и в начале лета всегда бывает особенно много утиных семейств", - говорится в сообщении.Отмечается, что совсем скоро у уток крякв появится потомство, и на прудах можно будет заметить первые утиные выводки.Дополняется, что в 2021 году по итогам учета выводков водоплавающих птиц на природных территориях "Кузьминки-Люблино" специалисты Мосприроды насчитали 260 уток крякв, из которых 54 – утята."Специалисты Мосприроды напоминают посетителям природных территорий, что брать птенцов в руки нельзя. Даже если мамы-утки не видно поблизости, это не значит, что утята брошены и их надо спасать. На самом деле утка всегда где-то рядом, а попытки "спасти" птенцов могут только нанести им вред", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Новые плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Двадцать третьего мая в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" специалистами Мосприроды
планируется запуск на воду плавучих домиков для уток. Яркие деревянные домики с крышей, установленные на плотах, разместят на протоке Щучьего пруда, где весной и в начале лета всегда бывает особенно много утиных семейств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совсем скоро у уток крякв появится потомство, и на прудах можно будет заметить первые утиные выводки.
"Мамы-утки начнут выводить "в свет" маленьких пушистых птенцов. Вот тогда и пригодятся плавучие домики. Конечно, утиные семейства не заселятся в них на постоянное место жительства, ведь по ночам утка с птенцами спит на берегу, накрыв детей крыльями и согревая их своим телом. Но днем, когда утята устраивают свои первые тренировочные заплывы, им очень нужны островки на водоеме, где они могут отдохнуть, обсохнуть и погреться, спрятаться от дождя или ветра. Разноцветные плавучие домики, как беседки в детском саду, как раз и станут такими местами для отдыха", - сообщается в материале.
Дополняется, что в 2021 году по итогам учета выводков водоплавающих птиц на природных территориях "Кузьминки-Люблино" специалисты Мосприроды насчитали 260 уток крякв, из которых 54 – утята.
"Специалисты Мосприроды напоминают посетителям природных территорий, что брать птенцов в руки нельзя. Даже если мамы-утки не видно поблизости, это не значит, что утята брошены и их надо спасать. На самом деле утка всегда где-то рядом, а попытки "спасти" птенцов могут только нанести им вред", - говорится в сообщении.