https://ria.ru/20220519/dekonflinkting-1789447837.html

В МИД рассказали о механизме деконфлинктинга с Израилем по Сирии

В МИД рассказали о механизме деконфлинктинга с Израилем по Сирии - РИА Новости, 19.05.2022

В МИД рассказали о механизме деконфлинктинга с Израилем по Сирии

Механизм деконфлинктинга с Израилем по Сирии работает, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:16

2022-05-19T13:16

2022-05-19T13:20

михаил богданов

россия

израиль

сирия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

война в сирии

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Механизм деконфлинктинга с Израилем по Сирии работает, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Конечно, работает. Контакты идут и на политическом уровне, причем на самом высоком уровне", - сказал Богданов журналистам, отметив, что работают и военные двух стран.

https://ria.ru/20220519/ukraina-1789436678.html

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израиль

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Владимир Лаврентьев

михаил богданов, россия, израиль, сирия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)