https://ria.ru/20220519/dekonflinkting-1789447837.html
В МИД рассказали о механизме деконфлинктинга с Израилем по Сирии
В МИД рассказали о механизме деконфлинктинга с Израилем по Сирии - РИА Новости, 19.05.2022
В МИД рассказали о механизме деконфлинктинга с Израилем по Сирии
Механизм деконфлинктинга с Израилем по Сирии работает, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:16
2022-05-19T13:16
2022-05-19T13:20
михаил богданов
россия
израиль
сирия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
война в сирии
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Механизм деконфлинктинга с Израилем по Сирии работает, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Конечно, работает. Контакты идут и на политическом уровне, причем на самом высоком уровне", - сказал Богданов журналистам, отметив, что работают и военные двух стран.
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789436678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил богданов, россия, израиль, сирия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:16 19.05.2022 (обновлено: 13:20 19.05.2022)
В МИД рассказали о механизме деконфлинктинга с Израилем по Сирии
Замглавы МИД Богданов заявил, что механизм деконфлинктинга с Израилем по Сирии работает