https://ria.ru/20220519/buduschee-1789528910.html
Будущее России: какой видят страну эксперты
Будущее России: какой видят страну эксперты - РИА Новости, 19.05.2022
Будущее России: какой видят страну эксперты
России в сжатые сроки необходимо адаптировать науку, технологии и экономику, чтобы продолжить развитие в условиях санкционного давления, к такому выводу пришли... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:58
2022-05-19T16:58
2022-05-19T16:58
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529898_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_384ea34b8aa95ce25a8cfa2460c44a88.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. России в сжатые сроки необходимо адаптировать науку, технологии и экономику, чтобы продолжить развитие в условиях санкционного давления, к такому выводу пришли эксперты круглого стола "Будущее России", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По мнению президента Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессора кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрея Безрукова, в ближайшие пять лет стране придется "переформатировать экономику" с Запада на Восток, при этом она, вероятно, будет включать в себя элементы планового хозяйства.Безруков добавил, что в мире сегодня наблюдается межформационный переход, который напоминает события столетней давности. Тогда крупные империи, такие как Англия и Франция, старались затормозить быстро развивающиеся страны, например Германию. В этом им помогла Первая мировая война. Сегодня, как и век назад, растет социальная напряженность, напомнил Безруков.Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, описал сложившуюся в мире ситуацию одним словом – деглобализация. По его мнению, власти страны должны обеспечить работу производственных систем, которые часто включают в себя иностранные комплектующие, а также наладить обратный инжиниринг."Мы не можем в полном объеме отремонтировать какой-то узел, но придется перепроектировать в целом весь узел", – пояснил он.Третья задача, считает эксперт, более стратегическая, рассчитанная на несколько лет, – определить направление развития, выяснить, что в научной сфере требует перестройки и адаптировать к складывающейся финансовой системе. Княгинин напомнил, что Россия в этом году ожидает большие валютные поступления в бюджет, которые нельзя инвестировать за рубеж, поэтому нужно вложить их в новые проекты внутри страны."Судя по всему, нам придется пересобирать всю научную сферу, и тут вопрос механизма, управления", – уточнил Княгинин.Директор центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков предложил стимулировать работу молодых ученых и создающихся конструкторских бюро."Нужны мечтатели, которые не отступают", – сказал Пирожков. Поэтому, пояснил он, нужно не строить электромобиль под брендом "Москвич", а замахнуться на индивидуальные летательные аппараты. Сейчас в РФ работает две компании, которые занимаются такими проектами, тогда как подобные работы в мире проводят 250 организаций, напомнил Пирожков.Директор Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко привел данные опроса россиян о трендах развития страны и городской среды. Это мобильность – свобода перемещения, получения работы, образования; комфортность среды проживания; транспорт – развитие дальнемагистральных средств передвижения, малой авиации, водного транспорта; комплексное развитие территорий – улучшение городской среды; энергоэффективность – необходимо повысить экономичность жилищно-коммунальных хозяйств.Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что будущее уже наступило."То, что обществу непонятен образ будущего, – это нормально. Это постоянный поиск, это размышление о том, куда мы движемся. Правильно, что власть запускает дискуссию, а не шаблоны, которые могут восприниматься как догмы. А вообще, мы уже в будущем, просто пока его не понимаем", – сказал эксперт.
https://ria.ru/20220519/vostok-1789519032.html
https://ria.ru/20220518/torgovlya-1789252544.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529898_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_44733235c57d55086f0d5e71a5b9fd4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. России в сжатые сроки необходимо адаптировать науку, технологии и экономику, чтобы продолжить развитие в условиях санкционного давления, к такому выводу пришли эксперты круглого стола "Будущее России", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По мнению президента Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессора кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрея Безрукова, в ближайшие пять лет стране придется "переформатировать экономику" с Запада на Восток, при этом она, вероятно, будет включать в себя элементы планового хозяйства.
Безруков добавил, что в мире сегодня наблюдается межформационный переход, который напоминает события столетней давности. Тогда крупные империи, такие как Англия и Франция, старались затормозить быстро развивающиеся страны, например Германию. В этом им помогла Первая мировая война. Сегодня, как и век назад, растет социальная напряженность, напомнил Безруков.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, описал сложившуюся в мире ситуацию одним словом – деглобализация. По его мнению, власти страны должны обеспечить работу производственных систем, которые часто включают в себя иностранные комплектующие, а также наладить обратный инжиниринг.
"Мы не можем в полном объеме отремонтировать какой-то узел, но придется перепроектировать в целом весь узел", – пояснил он.
Третья задача, считает эксперт, более стратегическая, рассчитанная на несколько лет, – определить направление развития, выяснить, что в научной сфере требует перестройки и адаптировать к складывающейся финансовой системе. Княгинин напомнил, что Россия в этом году ожидает большие валютные поступления в бюджет, которые нельзя инвестировать за рубеж, поэтому нужно вложить их в новые проекты внутри страны.
"Судя по всему, нам придется пересобирать всю научную сферу, и тут вопрос механизма, управления", – уточнил Княгинин.
Директор центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков предложил стимулировать работу молодых ученых и создающихся конструкторских бюро.
"Нужны мечтатели, которые не отступают", – сказал Пирожков. Поэтому, пояснил он, нужно не строить электромобиль под брендом "Москвич", а замахнуться на индивидуальные летательные аппараты. Сейчас в РФ работает две компании, которые занимаются такими проектами, тогда как подобные работы в мире проводят 250 организаций, напомнил Пирожков.
Директор Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко привел данные опроса россиян о трендах развития страны и городской среды. Это мобильность – свобода перемещения, получения работы, образования; комфортность среды проживания; транспорт – развитие дальнемагистральных средств передвижения, малой авиации, водного транспорта; комплексное развитие территорий – улучшение городской среды; энергоэффективность – необходимо повысить экономичность жилищно-коммунальных хозяйств.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что будущее уже наступило.
"То, что обществу непонятен образ будущего, – это нормально. Это постоянный поиск, это размышление о том, куда мы движемся. Правильно, что власть запускает дискуссию, а не шаблоны, которые могут восприниматься как догмы. А вообще, мы уже в будущем, просто пока его не понимаем", – сказал эксперт.