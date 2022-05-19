https://ria.ru/20220519/buduschee-1789528910.html

Будущее России: какой видят страну эксперты

Будущее России: какой видят страну эксперты - РИА Новости, 19.05.2022

Будущее России: какой видят страну эксперты

России в сжатые сроки необходимо адаптировать науку, технологии и экономику, чтобы продолжить развитие в условиях санкционного давления, к такому выводу пришли... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:58

2022-05-19T16:58

2022-05-19T16:58

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. России в сжатые сроки необходимо адаптировать науку, технологии и экономику, чтобы продолжить развитие в условиях санкционного давления, к такому выводу пришли эксперты круглого стола "Будущее России", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По мнению президента Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессора кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрея Безрукова, в ближайшие пять лет стране придется "переформатировать экономику" с Запада на Восток, при этом она, вероятно, будет включать в себя элементы планового хозяйства.Безруков добавил, что в мире сегодня наблюдается межформационный переход, который напоминает события столетней давности. Тогда крупные империи, такие как Англия и Франция, старались затормозить быстро развивающиеся страны, например Германию. В этом им помогла Первая мировая война. Сегодня, как и век назад, растет социальная напряженность, напомнил Безруков.Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, описал сложившуюся в мире ситуацию одним словом – деглобализация. По его мнению, власти страны должны обеспечить работу производственных систем, которые часто включают в себя иностранные комплектующие, а также наладить обратный инжиниринг."Мы не можем в полном объеме отремонтировать какой-то узел, но придется перепроектировать в целом весь узел", – пояснил он.Третья задача, считает эксперт, более стратегическая, рассчитанная на несколько лет, – определить направление развития, выяснить, что в научной сфере требует перестройки и адаптировать к складывающейся финансовой системе. Княгинин напомнил, что Россия в этом году ожидает большие валютные поступления в бюджет, которые нельзя инвестировать за рубеж, поэтому нужно вложить их в новые проекты внутри страны."Судя по всему, нам придется пересобирать всю научную сферу, и тут вопрос механизма, управления", – уточнил Княгинин.Директор центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков предложил стимулировать работу молодых ученых и создающихся конструкторских бюро."Нужны мечтатели, которые не отступают", – сказал Пирожков. Поэтому, пояснил он, нужно не строить электромобиль под брендом "Москвич", а замахнуться на индивидуальные летательные аппараты. Сейчас в РФ работает две компании, которые занимаются такими проектами, тогда как подобные работы в мире проводят 250 организаций, напомнил Пирожков.Директор Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко привел данные опроса россиян о трендах развития страны и городской среды. Это мобильность – свобода перемещения, получения работы, образования; комфортность среды проживания; транспорт – развитие дальнемагистральных средств передвижения, малой авиации, водного транспорта; комплексное развитие территорий – улучшение городской среды; энергоэффективность – необходимо повысить экономичность жилищно-коммунальных хозяйств.Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что будущее уже наступило."То, что обществу непонятен образ будущего, – это нормально. Это постоянный поиск, это размышление о том, куда мы движемся. Правильно, что власть запускает дискуссию, а не шаблоны, которые могут восприниматься как догмы. А вообще, мы уже в будущем, просто пока его не понимаем", – сказал эксперт.

https://ria.ru/20220519/vostok-1789519032.html

https://ria.ru/20220518/torgovlya-1789252544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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