https://ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789396874.html

Благоустройство территории около БКЛ "Каширская" началось на юге Москвы

Благоустройство территории около БКЛ "Каширская" началось на юге Москвы - РИА Новости, 19.05.2022

Благоустройство территории около БКЛ "Каширская" началось на юге Москвы

Началось благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:43

2022-05-19T10:43

2022-05-19T10:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

благоустройство

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Началось благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их комфортными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города. В рамках проекта создадим комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции БКЛ "Каширская" до одного из любимых мест отдыха горожан на юге столицы – музея-заповедника "Коломенское", и приведем в порядок небольшой сквер на другой стороне Каширского шоссе", - рассказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства дополнили, что работы по улучшению пешеходной доступности пройдут в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, организованы удобные и безопасные проходы, размещены информационные баннеры.Сообщается, что в зоне благоустройства приведут в порядок тротуары и сделают новые, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, в скверах заменят покрытие дорожек, установят два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью, поставят удобные лавочки и украсят территорию цветочными вазонами.

https://ria.ru/20220518/elektroenergiya-1789229299.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благоустройство, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков