https://ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789396874.html
Благоустройство территории около БКЛ "Каширская" началось на юге Москвы
Благоустройство территории около БКЛ "Каширская" началось на юге Москвы - РИА Новости, 19.05.2022
Благоустройство территории около БКЛ "Каширская" началось на юге Москвы
Началось благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:43
2022-05-19T10:43
2022-05-19T10:43
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благоустройство
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Началось благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их комфортными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города. В рамках проекта создадим комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции БКЛ "Каширская" до одного из любимых мест отдыха горожан на юге столицы – музея-заповедника "Коломенское", и приведем в порядок небольшой сквер на другой стороне Каширского шоссе", - рассказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства дополнили, что работы по улучшению пешеходной доступности пройдут в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, организованы удобные и безопасные проходы, размещены информационные баннеры.Сообщается, что в зоне благоустройства приведут в порядок тротуары и сделают новые, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, в скверах заменят покрытие дорожек, установят два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью, поставят удобные лавочки и украсят территорию цветочными вазонами.
https://ria.ru/20220518/elektroenergiya-1789229299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благоустройство, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Началось благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их комфортными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города. В рамках проекта создадим комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции БКЛ "Каширская" до одного из любимых мест отдыха горожан на юге столицы – музея-заповедника "Коломенское", и приведем в порядок небольшой сквер на другой стороне Каширского шоссе", - рассказал Бирюков.
В комплексе городского хозяйства дополнили, что работы по улучшению пешеходной доступности пройдут в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.
Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, организованы удобные и безопасные проходы, размещены информационные баннеры.
Сообщается, что в зоне благоустройства приведут в порядок тротуары и сделают новые, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, в скверах заменят покрытие дорожек, установят два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью, поставят удобные лавочки и украсят территорию цветочными вазонами.
"Полностью обновим уличное освещение – установим более 60 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками. Особое внимание уделяется озеленению территорий – запланирована высадка порядка 2,8 тысяч деревьев и кустарников, будут разбиты газоны площадью почти 16 тысяч квадратных метров", - отметил Бирюков.