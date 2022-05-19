https://ria.ru/20220519/biznes-1789529163.html

Мишустин заявил о снижении административной нагрузки на бизнес

Мишустин заявил о снижении административной нагрузки на бизнес - РИА Новости, 19.05.2022

Мишустин заявил о снижении административной нагрузки на бизнес

Экономика РФ перестраивается, в текущих условиях необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:54

2022-05-19T16:54

2022-05-19T16:57

экономика

михаил мишустин

бизнес

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экономика РФ перестраивается, в текущих условиях необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг."Сейчас российская экономика перестраивается. Предприятия уже адаптируются к новым условиям, меняют поставщиков, выходят на другие рынки, и очень важно помочь им в этом, снижая административную нагрузку", - сказал Мишустин.Так, по его словам, по инициативе президента подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые смягчают ответственность бизнеса за невыполнение требований. Например, за впервые выявленный при проверке проступок будут не штрафовать, а выносить соответствующее предупреждение.Кроме того, как рассказал Мишустин, подготовлен законопроект, который усиливает роль уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах. "Законопроект закрепляет возможность их участия в рассмотрении дел в качестве защитников и устанавливает ответственность за создание препятствий в их работе", - пояснил премьер.По его словам, снижение административной нагрузки поможет бизнесу больше времени уделять развитию собственного дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/biznes-1789528574.html

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экономика, михаил мишустин, бизнес, россия