https://ria.ru/20220519/biznes-1789529163.html
Мишустин заявил о снижении административной нагрузки на бизнес
Мишустин заявил о снижении административной нагрузки на бизнес - РИА Новости, 19.05.2022
Мишустин заявил о снижении административной нагрузки на бизнес
Экономика РФ перестраивается, в текущих условиях необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:54
2022-05-19T16:54
2022-05-19T16:57
экономика
михаил мишустин
бизнес
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782321142_0:59:2270:1335_1920x0_80_0_0_5200eb29103e6fbdb3a2a93f08be8e00.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экономика РФ перестраивается, в текущих условиях необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг."Сейчас российская экономика перестраивается. Предприятия уже адаптируются к новым условиям, меняют поставщиков, выходят на другие рынки, и очень важно помочь им в этом, снижая административную нагрузку", - сказал Мишустин.Так, по его словам, по инициативе президента подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые смягчают ответственность бизнеса за невыполнение требований. Например, за впервые выявленный при проверке проступок будут не штрафовать, а выносить соответствующее предупреждение.Кроме того, как рассказал Мишустин, подготовлен законопроект, который усиливает роль уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах. "Законопроект закрепляет возможность их участия в рассмотрении дел в качестве защитников и устанавливает ответственность за создание препятствий в их работе", - пояснил премьер.По его словам, снижение административной нагрузки поможет бизнесу больше времени уделять развитию собственного дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/biznes-1789528574.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782321142_151:0:2043:1419_1920x0_80_0_0_0704e476fce07e3fe42fc9841b774bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, бизнес, россия
16:54 19.05.2022 (обновлено: 16:57 19.05.2022)
Мишустин заявил о снижении административной нагрузки на бизнес
Мишустин: правительство готовит ряд шагов по снижению административной нагрузки на бизнес
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экономика РФ перестраивается, в текущих условиях необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Сейчас российская экономика перестраивается. Предприятия уже адаптируются к новым условиям, меняют поставщиков, выходят на другие рынки, и очень важно помочь им в этом, снижая административную нагрузку", - сказал Мишустин.
Так, по его словам, по инициативе президента подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые смягчают ответственность бизнеса за невыполнение требований. Например, за впервые выявленный при проверке проступок будут не штрафовать, а выносить соответствующее предупреждение.
Кроме того, как рассказал Мишустин, подготовлен законопроект, который усиливает роль уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах. "Законопроект закрепляет возможность их участия в рассмотрении дел в качестве защитников и устанавливает ответственность за создание препятствий в их работе", - пояснил премьер.
По его словам, снижение административной нагрузки поможет бизнесу больше времени уделять развитию собственного дела.