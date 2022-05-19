15:14 19.05.2022 (обновлено: 17:34 19.05.2022)
McDonald's продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Говору
McDonald's продаст свой бизнес в России лицензиату Александру Говору
Логотип McDonald's . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. McDonald's продаст бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, сообщается в релизе компании.
"После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором", — отмечается в сообщении.
Там также указывается, что по условиям договора, он будет управлять заведениями под новым брендом.
Говору принадлежит компания "ГиД". Он владеет 25 ресторанами McDonald's в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Компания добавила, что соглашение пройдет все необходимые стадии согласования в ближайшие несколько недель. Помимо этого, оно обязывает нового владельца сохранить рабочие места для всех сотрудников на эквивалентных условиях как минимум на два года. Отмечается, что Говор согласился финансировать их зарплату, а также существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.
В начале марта корпорация временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Несмотря на это, всем 62 тысячам российских сотрудников сети продолжают выплачивать заработную плату.