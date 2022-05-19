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Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой - РИА Новости, 19.05.2022
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Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой
Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой - РИА Новости, 19.05.2022
Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой
Ситуация с безработицей в России сейчас полностью управляема, ее скачка, как это было в разгар пандемии, удалось избежать, заявил помощник президента РФ Максим... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:36
2022-05-19T15:33
максим орешкин
экономика
россия
безработица
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России сейчас полностью управляема, ее скачка, как это было в разгар пандемии, удалось избежать, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Сейчас, да, действительно, есть увольнения, есть простои на предприятиях, но такого всплеска безработицы, как был в пандемию, сейчас нет, и ситуация полностью управляема", - сказал Орешкин, отметив, что локальные увольнения на некоторых предприятиях имеют место.Он подчеркнул, что проблемы на конкретных предприятиях решаются. "Бизнес будет находить решения, государство будет помогать обязательно в таких ситуациях", - добавил Орешкин.Он напомнил, что осенью 2020 года в разгар пандемии наблюдался резкий рост безработицы. В апреле 2020 года в РФ произошел резкий рост безработицы - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе коронавирусного 2020 года, когда безработица достигла 6,4%. Осенью того же года она перешла к снижению.По последним данным Росстата, уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%. При этом в начале мая вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала о том, что число безработных в РФ выросло впервые с марта, рост составил порядка четырех тысяч. Данные Росстата по безработице за апрель будут опубликованы позднее.
https://ria.ru/20220309/subsidii-1777326069.html
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максим орешкин, экономика, россия, безработица
12:36 19.05.2022 (обновлено: 15:33 19.05.2022)
 
Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой

Помощник Путина Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России сейчас полностью управляема, ее скачка, как это было в разгар пандемии, удалось избежать, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Сейчас, да, действительно, есть увольнения, есть простои на предприятиях, но такого всплеска безработицы, как был в пандемию, сейчас нет, и ситуация полностью управляема", - сказал Орешкин, отметив, что локальные увольнения на некоторых предприятиях имеют место.
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Он подчеркнул, что проблемы на конкретных предприятиях решаются. "Бизнес будет находить решения, государство будет помогать обязательно в таких ситуациях", - добавил Орешкин.
Он напомнил, что осенью 2020 года в разгар пандемии наблюдался резкий рост безработицы. В апреле 2020 года в РФ произошел резкий рост безработицы - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе коронавирусного 2020 года, когда безработица достигла 6,4%. Осенью того же года она перешла к снижению.
По последним данным Росстата, уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%. При этом в начале мая вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала о том, что число безработных в РФ выросло впервые с марта, рост составил порядка четырех тысяч. Данные Росстата по безработице за апрель будут опубликованы позднее.
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