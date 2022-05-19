https://ria.ru/20220519/bezrabotitsa-1789432103.html

Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой

Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой - РИА Новости, 19.05.2022

Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой

Ситуация с безработицей в России сейчас полностью управляема, ее скачка, как это было в разгар пандемии, удалось избежать, заявил помощник президента РФ Максим... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:36

2022-05-19T12:36

2022-05-19T15:33

максим орешкин

экономика

россия

безработица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/22/1563822264_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_0ea0f59fcb5bbfb71210982baa193861.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России сейчас полностью управляема, ее скачка, как это было в разгар пандемии, удалось избежать, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Сейчас, да, действительно, есть увольнения, есть простои на предприятиях, но такого всплеска безработицы, как был в пандемию, сейчас нет, и ситуация полностью управляема", - сказал Орешкин, отметив, что локальные увольнения на некоторых предприятиях имеют место.Он подчеркнул, что проблемы на конкретных предприятиях решаются. "Бизнес будет находить решения, государство будет помогать обязательно в таких ситуациях", - добавил Орешкин.Он напомнил, что осенью 2020 года в разгар пандемии наблюдался резкий рост безработицы. В апреле 2020 года в РФ произошел резкий рост безработицы - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе коронавирусного 2020 года, когда безработица достигла 6,4%. Осенью того же года она перешла к снижению.По последним данным Росстата, уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%. При этом в начале мая вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала о том, что число безработных в РФ выросло впервые с марта, рост составил порядка четырех тысяч. Данные Росстата по безработице за апрель будут опубликованы позднее.

https://ria.ru/20220309/subsidii-1777326069.html

https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

максим орешкин, экономика, россия, безработица