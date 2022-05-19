https://ria.ru/20220519/bezrabotitsa-1789432103.html
Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой
Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой - РИА Новости, 19.05.2022
Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой
Ситуация с безработицей в России сейчас полностью управляема, ее скачка, как это было в разгар пандемии, удалось избежать, заявил помощник президента РФ Максим... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:36
2022-05-19T12:36
2022-05-19T15:33
максим орешкин
экономика
россия
безработица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/22/1563822264_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_0ea0f59fcb5bbfb71210982baa193861.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России сейчас полностью управляема, ее скачка, как это было в разгар пандемии, удалось избежать, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Сейчас, да, действительно, есть увольнения, есть простои на предприятиях, но такого всплеска безработицы, как был в пандемию, сейчас нет, и ситуация полностью управляема", - сказал Орешкин, отметив, что локальные увольнения на некоторых предприятиях имеют место.Он подчеркнул, что проблемы на конкретных предприятиях решаются. "Бизнес будет находить решения, государство будет помогать обязательно в таких ситуациях", - добавил Орешкин.Он напомнил, что осенью 2020 года в разгар пандемии наблюдался резкий рост безработицы. В апреле 2020 года в РФ произошел резкий рост безработицы - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе коронавирусного 2020 года, когда безработица достигла 6,4%. Осенью того же года она перешла к снижению.По последним данным Росстата, уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%. При этом в начале мая вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала о том, что число безработных в РФ выросло впервые с марта, рост составил порядка четырех тысяч. Данные Росстата по безработице за апрель будут опубликованы позднее.
https://ria.ru/20220309/subsidii-1777326069.html
https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/22/1563822264_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_0d64e76781be64162c2bd517821d15e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим орешкин, экономика, россия, безработица
12:36 19.05.2022 (обновлено: 15:33 19.05.2022)
Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой
Помощник Путина Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России сейчас полностью управляема, ее скачка, как это было в разгар пандемии, удалось избежать, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Сейчас, да, действительно, есть увольнения, есть простои на предприятиях, но такого всплеска безработицы, как был в пандемию, сейчас нет, и ситуация полностью управляема", - сказал Орешкин, отметив, что локальные увольнения на некоторых предприятиях имеют место.
Он подчеркнул, что проблемы на конкретных предприятиях решаются. "Бизнес будет находить решения, государство будет помогать обязательно в таких ситуациях", - добавил Орешкин.
Он напомнил, что осенью 2020 года в разгар пандемии наблюдался резкий рост безработицы. В апреле 2020 года в РФ
произошел резкий рост безработицы - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе коронавирусного 2020 года, когда безработица достигла 6,4%. Осенью того же года она перешла к снижению.
По последним данным Росстата
, уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%. При этом в начале мая вице-премьер России Татьяна Голикова
сообщала о том, что число безработных в РФ выросло впервые с марта, рост составил порядка четырех тысяч. Данные Росстата по безработице за апрель будут опубликованы позднее.