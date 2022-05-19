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Бежавшие с Украины африканцы пожаловались на дискриминацию в Польше - РИА Новости, 19.05.2022
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Бежавшие с Украины африканцы пожаловались на дискриминацию в Польше
Бежавшие с Украины африканцы пожаловались на дискриминацию в Польше - РИА Новости, 19.05.2022
Бежавшие с Украины африканцы пожаловались на дискриминацию в Польше
Польское правительство отказывается помогать африканским студентам, бежавшим с Украины, рассказал в интервью NPR глава польской организации Nigerians in... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:08
2022-05-19T16:15
в мире
украина
польша
нигерия
беженцы
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Польское правительство отказывается помогать африканским студентам, бежавшим с Украины, рассказал в интервью NPR глава польской организации Nigerians in Diaspora Тейд Дэниел Омотошо."У украинцев (прибывающих на территорию Польши – прим. ред.) будет доступ к бесплатной медицинской помощи, идентификационный номер налогоплательщика. Тем, у кого есть дети, дадут возможность оформить ежемесячные пособия", — Омотошо перечислил то, чего лишены африканские студенты-беженцы. Причины подобного отношения в польском правительстве, по его словам,не комментируют.Омотошо отметил, что ему пришлось взять оказание помощи африканским беженцам в свои руки, хотя перед диаспорой изначально стояли совсем другие задачи. "Что мы обычно должны делать – это объединять нигерийцев, организовывать мероприятия, развивать сообщество, а не то, чем нам приходится заниматься сейчас", — говорит он.Омотошо начал самостоятельно помогать африканцам, пытавшимся пересечь польскую границу, еще в конце февраля. Поводом стала информация о задержаниях и притеснениях его соотечественников. Возглавляемая им организация до сих пор занимается перевозкой и размещением африканских студентов, поскольку содействия от польского правительства так и нет."Вы не представляете, каково это – покинуть Нигерию ради обучения на Украине. Родители у некоторых (студентов – прим. ред.) заняли денег. Другим просто сказали: "Хорошо, я обязательно отправлю тебя учиться, но больше у меня ничего нет". Так что совсем непросто взять и сказать – "Возвращайся в Нигерию".Погранслужба Украины 10 марта сообщила, что 768 иностранных студентов из 26 стран эвакуированы поездом в Польшу. По информации на 21 апреля, в Польшу въехали 2,8 миллиона беженцев. В настоящее время в Польшу ежедневно прибывают 20-30 тысяч жителей Украины. Местное правительство продлило помощь беженцам еще на 60 дней, потом они должны начать работать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, польша, нигерия, беженцы
16:08 19.05.2022 (обновлено: 16:15 19.05.2022)
 
Бежавшие с Украины африканцы пожаловались на дискриминацию в Польше

NPR: африканские студенты, бежавшие с Украины в Польшу, столкнулись с дискриминацией

© AFP 2022 / Wojtek RadwanskiБеженцы из Украины на польско-украинском пограничном пункте Медыке
Беженцы из Украины на польско-украинском пограничном пункте Медыке - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
Беженцы из Украины на польско-украинском пограничном пункте Медыке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Польское правительство отказывается помогать африканским студентам, бежавшим с Украины, рассказал в интервью NPR глава польской организации Nigerians in Diaspora Тейд Дэниел Омотошо.
"У украинцев (прибывающих на территорию Польши – прим. ред.) будет доступ к бесплатной медицинской помощи, идентификационный номер налогоплательщика. Тем, у кого есть дети, дадут возможность оформить ежемесячные пособия", — Омотошо перечислил то, чего лишены африканские студенты-беженцы. Причины подобного отношения в польском правительстве, по его словам,не комментируют.
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Омотошо отметил, что ему пришлось взять оказание помощи африканским беженцам в свои руки, хотя перед диаспорой изначально стояли совсем другие задачи. "Что мы обычно должны делать – это объединять нигерийцев, организовывать мероприятия, развивать сообщество, а не то, чем нам приходится заниматься сейчас", — говорит он.
Омотошо начал самостоятельно помогать африканцам, пытавшимся пересечь польскую границу, еще в конце февраля. Поводом стала информация о задержаниях и притеснениях его соотечественников. Возглавляемая им организация до сих пор занимается перевозкой и размещением африканских студентов, поскольку содействия от польского правительства так и нет.
"Вы не представляете, каково это – покинуть Нигерию ради обучения на Украине. Родители у некоторых (студентов – прим. ред.) заняли денег. Другим просто сказали: "Хорошо, я обязательно отправлю тебя учиться, но больше у меня ничего нет". Так что совсем непросто взять и сказать – "Возвращайся в Нигерию".
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Погранслужба Украины 10 марта сообщила, что 768 иностранных студентов из 26 стран эвакуированы поездом в Польшу. По информации на 21 апреля, в Польшу въехали 2,8 миллиона беженцев. В настоящее время в Польшу ежедневно прибывают 20-30 тысяч жителей Украины. Местное правительство продлило помощь беженцам еще на 60 дней, потом они должны начать работать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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