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Беженцев с Украины поддерживают в ущерб латвийцам, заявили в Риге - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/bezhentsy-1789470995.html
Беженцев с Украины поддерживают в ущерб латвийцам, заявили в Риге
Беженцев с Украины поддерживают в ущерб латвийцам, заявили в Риге - РИА Новости, 19.05.2022
Беженцев с Украины поддерживают в ущерб латвийцам, заявили в Риге
Ресурсы Латвии по финансовой поддержке украинских беженцев ограничены, деньги налогоплательщиков должны идти на развитие инфраструктуры, строительство дорог и... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:24
2022-05-19T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
латвия
мвд латвии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ресурсы Латвии по финансовой поддержке украинских беженцев ограничены, деньги налогоплательщиков должны идти на развитие инфраструктуры, строительство дорог и соцпрограммы, заявил экс-глава МВД республики Марис Гулбис.Как сообщает канал TV24, с начала российской спецоперации был введен 90-дневный срок, в течение которого беженцы с Украины могли получать бесплатное жилье и питание. Правительство и сейм не планируют продлевать этот срок, если беженцы не найдут работу, им будет выплачиваться только поддержка в размере 100 евро."Это все наши деньги, это деньги наших налогоплательщиков. Если мы продолжим платить украинским беженцам, мы отнимем эти деньги, предназначенные для бесплатных обедов, улиц, дорог, инфраструктуры", - сказал Гулбис в эфире TV24. Он отметил, что Латвия не такая богатая страна, как Германия, у нее нет 460 миллиардов евро в запасном фонде, и призвал украинских беженцев с пониманием отнестись к ситуации. Ранее латвийские власти давали оценку, что Латвия может принять до 40 тысяч украинских беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, латвия, мвд латвии, ситуация в днр и лнр
14:24 19.05.2022
 
Беженцев с Украины поддерживают в ущерб латвийцам, заявили в Риге

Экс-глава МВД Латвии Гулбис: беженцев с Украины поддерживают в ущерб налогоплательщикам

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ресурсы Латвии по финансовой поддержке украинских беженцев ограничены, деньги налогоплательщиков должны идти на развитие инфраструктуры, строительство дорог и соцпрограммы, заявил экс-глава МВД республики Марис Гулбис.
Как сообщает канал TV24, с начала российской спецоперации был введен 90-дневный срок, в течение которого беженцы с Украины могли получать бесплатное жилье и питание. Правительство и сейм не планируют продлевать этот срок, если беженцы не найдут работу, им будет выплачиваться только поддержка в размере 100 евро.
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"Это все наши деньги, это деньги наших налогоплательщиков. Если мы продолжим платить украинским беженцам, мы отнимем эти деньги, предназначенные для бесплатных обедов, улиц, дорог, инфраструктуры", - сказал Гулбис в эфире TV24. Он отметил, что Латвия не такая богатая страна, как Германия, у нее нет 460 миллиардов евро в запасном фонде, и призвал украинских беженцев с пониманием отнестись к ситуации. Ранее латвийские власти давали оценку, что Латвия может принять до 40 тысяч украинских беженцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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