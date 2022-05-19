https://ria.ru/20220519/benzin-1789364012.html

Экономист раскрыл хитрости США по сдерживанию цен на бензин

Экономист раскрыл хитрости США по сдерживанию цен на бензин - РИА Новости, 19.05.2022

Экономист раскрыл хитрости США по сдерживанию цен на бензин

Бензин в США дорожает до исторических максимумов, но в арсенале американских властей есть методы, которые, как они надеются, помогут, рассказал агентству... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T02:15

2022-05-19T02:15

2022-05-19T02:15

экономика

россия

сша

бензин

цены

евгений смирнов

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бензин в США дорожает до исторических максимумов, но в арсенале американских властей есть методы, которые, как они надеются, помогут, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Он напомнил, что подорожание началось еще в прошлом году и по некоторым причинам до сих пор сохраняется. Повлиять на него очень сложно — даже зафиксированный в последний месяц спад цен на нефть не влияет на стоимость галлона на американских АЗС, отметил собеседник агентства. При этом эксперт высказал мнение, что рост стоимости топлива нельзя объяснить только санкциями против России и отказом от ее нефти.Одним из методов восстановления баланса на рынке стали попытки увеличения поставок сырой нефти из других стран, но по факту ее не хватает и там. Еще один способ — распечатывание нефтяных резервов, но он уже доказал неэффективность. На некоторое время могло бы помочь введение субсидий для производителей топлива, полагает эксперт.

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экономика, россия, сша, бензин, цены, евгений смирнов