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Экономист раскрыл хитрости США по сдерживанию цен на бензин - РИА Новости, 19.05.2022
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Экономист раскрыл хитрости США по сдерживанию цен на бензин
Экономист раскрыл хитрости США по сдерживанию цен на бензин - РИА Новости, 19.05.2022
Экономист раскрыл хитрости США по сдерживанию цен на бензин
Бензин в США дорожает до исторических максимумов, но в арсенале американских властей есть методы, которые, как они надеются, помогут, рассказал агентству... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T02:15
2022-05-19T02:15
экономика
россия
сша
бензин
цены
евгений смирнов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бензин в США дорожает до исторических максимумов, но в арсенале американских властей есть методы, которые, как они надеются, помогут, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Он напомнил, что подорожание началось еще в прошлом году и по некоторым причинам до сих пор сохраняется. Повлиять на него очень сложно — даже зафиксированный в последний месяц спад цен на нефть не влияет на стоимость галлона на американских АЗС, отметил собеседник агентства. При этом эксперт высказал мнение, что рост стоимости топлива нельзя объяснить только санкциями против России и отказом от ее нефти.Одним из методов восстановления баланса на рынке стали попытки увеличения поставок сырой нефти из других стран, но по факту ее не хватает и там. Еще один способ — распечатывание нефтяных резервов, но он уже доказал неэффективность. На некоторое время могло бы помочь введение субсидий для производителей топлива, полагает эксперт.
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экономика, россия, сша, бензин, цены, евгений смирнов
02:15 19.05.2022
 
Экономист раскрыл хитрости США по сдерживанию цен на бензин

Экономист Смирнов: США могут сдержать цены на бензин увеличением поставок сырой нефти

© AP Photo / Marta LavandierМужчина на автозаправочной станции в Майами
Мужчина на автозаправочной станции в Майами - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Marta Lavandier
Мужчина на автозаправочной станции в Майами. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бензин в США дорожает до исторических максимумов, но в арсенале американских властей есть методы, которые, как они надеются, помогут, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
Он напомнил, что подорожание началось еще в прошлом году и по некоторым причинам до сих пор сохраняется. Повлиять на него очень сложно — даже зафиксированный в последний месяц спад цен на нефть не влияет на стоимость галлона на американских АЗС, отметил собеседник агентства. При этом эксперт высказал мнение, что рост стоимости топлива нельзя объяснить только санкциями против России и отказом от ее нефти.
“Повышенные инфляционные ожидания, начавшиеся еще в прошлом году, и частичная девальвация доллара также стали значимыми факторами положительной ценовой динамики”, — заявил Смирнов.
Одним из методов восстановления баланса на рынке стали попытки увеличения поставок сырой нефти из других стран, но по факту ее не хватает и там. Еще один способ — распечатывание нефтяных резервов, но он уже доказал неэффективность. На некоторое время могло бы помочь введение субсидий для производителей топлива, полагает эксперт.
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ЭкономикаРоссияСШАБензинЦеныЕвгений Смирнов
 
 
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