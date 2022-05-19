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Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией - РИА Новости, 19.05.2022
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Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией
Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией - РИА Новости, 19.05.2022
Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Россия сотрудничают как два независимых государства и не нужно баламутить народ, что "кто-то... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:26
2022-05-19T13:26
россия
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Россия сотрудничают как два независимых государства и не нужно баламутить народ, что "кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает"."Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну, сотрудничаем же, два независимых государства? Сотрудничаем, причем по всем направлениям, даже всего не расскажешь публично", - приводит слова Лукашенко в четверг его пресс-служба.Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия развивают сотрудничество как два независимых государства и в вопросе союзной интеграции нужно продвигаться поэтапно. "Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто это главное. У нас есть парламентское собрание. Так давайте задействуем это. У нас есть общее правительство. Давайте его раскрутим. У нас есть высший коллективный орган власти (Высший государственный совет Союзного государства – ред.). Давайте их задействуем. Выдохнутся - будем думать, что создавать взамен", - отметил глава белорусского государства.
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россия, белоруссия, в мире, александр лукашенко
13:26 19.05.2022
 
Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией

Лукашенко: Белоруссия и Россия сотрудничают как два независимых государства

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Россия сотрудничают как два независимых государства и не нужно баламутить народ, что "кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает".
"Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну, сотрудничаем же, два независимых государства? Сотрудничаем, причем по всем направлениям, даже всего не расскажешь публично", - приводит слова Лукашенко в четверг его пресс-служба.
Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия развивают сотрудничество как два независимых государства и в вопросе союзной интеграции нужно продвигаться поэтапно. "Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто это главное. У нас есть парламентское собрание. Так давайте задействуем это. У нас есть общее правительство. Давайте его раскрутим. У нас есть высший коллективный орган власти (Высший государственный совет Союзного государства – ред.). Давайте их задействуем. Выдохнутся - будем думать, что создавать взамен", - отметил глава белорусского государства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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Союзное государство открыто для всех стран, заявила Захарова
 
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