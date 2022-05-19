https://ria.ru/20220519/belorussiya-1789450425.html

Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией

Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией - РИА Новости, 19.05.2022

Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Россия сотрудничают как два независимых государства и не нужно баламутить народ, что "кто-то... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:26

2022-05-19T13:26

2022-05-19T13:26

россия

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Россия сотрудничают как два независимых государства и не нужно баламутить народ, что "кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает"."Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну, сотрудничаем же, два независимых государства? Сотрудничаем, причем по всем направлениям, даже всего не расскажешь публично", - приводит слова Лукашенко в четверг его пресс-служба.Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия развивают сотрудничество как два независимых государства и в вопросе союзной интеграции нужно продвигаться поэтапно. "Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто это главное. У нас есть парламентское собрание. Так давайте задействуем это. У нас есть общее правительство. Давайте его раскрутим. У нас есть высший коллективный орган власти (Высший государственный совет Союзного государства – ред.). Давайте их задействуем. Выдохнутся - будем думать, что создавать взамен", - отметил глава белорусского государства.

https://ria.ru/20220209/soyuz-1771950952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, в мире, александр лукашенко