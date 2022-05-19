Рейтинг@Mail.ru
Байден запросил у сената согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/bayden-1789593037.html
Байден запросил у сената согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции
Байден запросил у сената согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции - РИА Новости, 19.05.2022
Байден запросил у сената согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции
Президент США Джо Байден в четверг запросил у руководства сената американского конгресса совет и согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:01
2022-05-19T21:08
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
финляндия
швеция
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг запросил у руководства сената американского конгресса совет и согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщил Белый дом.Согласно двум письмам, направленным президентом США руководству сената, администрация Байдена подала конгрессу доклады о вступлении в НАТО, чтобы верхняя палата конгресса могла перейти к консультированию и согласованию данных заявок.Ранее Байден обратился к руководству сената как можно скорее начать обсуждение данного вопроса и рассмотреть перспективы присоединения к альянсу новых кандидатов.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220519/nato-1789550130.html
https://ria.ru/20220519/nato-1789422887.html
финляндия
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3cc476d5b37417f7fb9176494bd7032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, россия, нато
21:01 19.05.2022 (обновлено: 21:08 19.05.2022)
 
Байден запросил у сената согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции

Байден запросил у сената согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг запросил у руководства сената американского конгресса совет и согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщил Белый дом.
Согласно двум письмам, направленным президентом США руководству сената, администрация Байдена подала конгрессу доклады о вступлении в НАТО, чтобы верхняя палата конгресса могла перейти к консультированию и согласованию данных заявок.
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
17:57
Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает
Ранее Байден обратился к руководству сената как можно скорее начать обсуждение данного вопроса и рассмотреть перспективы присоединения к альянсу новых кандидатов.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
12:15
Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинФинляндияШвецияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала