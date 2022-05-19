https://ria.ru/20220519/bayden-1789593037.html

Байден запросил у сената согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции

Байден запросил у сената согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции - РИА Новости, 19.05.2022

Байден запросил у сената согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции

Президент США Джо Байден в четверг запросил у руководства сената американского конгресса совет и согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:01

2022-05-19T21:01

2022-05-19T21:08

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

финляндия

швеция

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг запросил у руководства сената американского конгресса совет и согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщил Белый дом.Согласно двум письмам, направленным президентом США руководству сената, администрация Байдена подала конгрессу доклады о вступлении в НАТО, чтобы верхняя палата конгресса могла перейти к консультированию и согласованию данных заявок.Ранее Байден обратился к руководству сената как можно скорее начать обсуждение данного вопроса и рассмотреть перспективы присоединения к альянсу новых кандидатов.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220519/nato-1789550130.html

https://ria.ru/20220519/nato-1789422887.html

финляндия

швеция

россия

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, россия, нато