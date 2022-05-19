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Нижегородский губернатор предложил возобновить авиасообщение с Минском - РИА Новости, 19.05.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220519/aviasoobschenie-1789537948.html
Нижегородский губернатор предложил возобновить авиасообщение с Минском
Нижегородский губернатор предложил возобновить авиасообщение с Минском - РИА Новости, 19.05.2022
Нижегородский губернатор предложил возобновить авиасообщение с Минском
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил возобновить прямое сообщение между Нижним... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:16
2022-05-19T17:16
нижегородская область
экономика
нижегородская область
белоруссия
минск
нижний новгород
глеб никитин
александр лукашенко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил возобновить прямое сообщение между Нижним Новгородом и Минском, сообщает пресс-служба правительства российского региона.Встреча Лукашенко и Никитина состоялась 19 мая в Минске. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения существующих связей и реализации новых проектов.Он отметил, что Нижегородская область занимает пятое место в стране по объему товарооборота с Белоруссией, а по сравнению с 2020 годом регион нарастил товарооборот почти на 50%. В рейтинге из 145 стран-партнеров региона Белоруссия занимает первое место.В свою очередь Лукашенко обратил внимание на большой потенциал сотрудничества с Россией, в том числе с Нижегородской областью, и отметил, что одним из драйверов к наращиванию взаимодействия являются санкции со стороны Запада.По словам Никитина, сейчас, помимо традиционных направлений сотрудничества – использования белорусской сельхозтехники, организации производства троллейбусов "Белкоммунмаш", взаимодействия компаний "Нижегородлифтмаш" и "Могилевлифтмаш" - открывается "окно" возможностей для замещения импорта из недружественных стран и изменения структуры импорта из Белоруссии в Нижегородскую область."Восемьдесят процентов нашего товарооборота - это экспорт из региона в республику, и мы хотели бы наращивать импорт. У нас совместимая продукция - много схожего, поэтому, если говорить про скорость замещения тех продуктов, которые должны присутствовать долгосрочно на нашем рынке, то работу с Республикой Беларусь можно наладить быстрее всего", - отметил Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в правительство республики и белорусским компаниям была передана информация о 4,5 тысячи позиций, которые были собраны нижегородским центром импорта и импортозамещения для поиска новых поставщиков.Глава региона рассказал, что Лукашенко в качестве перспективных направлений для сотрудничества в ходе встречи также отметил строительство, создание инфраструктуры и дорожной сети. "Мы в этом заинтересованы, потому что объемы большие, и готовы работать с опытными компаниями из Беларуси", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20220518/pobeda-1789207348.html
https://ria.ru/20220508/dogovor-1787569312.html
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экономика, нижегородская область, белоруссия, минск, нижний новгород, глеб никитин, александр лукашенко
17:16 19.05.2022
 
Нижегородский губернатор предложил возобновить авиасообщение с Минском

Нижегородский губернатор Никитин предложил возобновить авиасообщение с Минском

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил возобновить прямое сообщение между Нижним Новгородом и Минском, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Встреча Лукашенко и Никитина состоялась 19 мая в Минске. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения существующих связей и реализации новых проектов.
"Я считаю, что нам надо возобновить прямое авиационное сообщение между Минском и Нижним Новгородом и больше рассказывать, что можно увидеть интересного в наших городах. Минск – дружелюбный, привлекательный, приятный, комфортный, его хочется посещать вновь и вновь. С учетом намеченных амбициозных планов ожидаем, что чаще будем посещать столицу Беларуси", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что Нижегородская область занимает пятое место в стране по объему товарооборота с Белоруссией, а по сравнению с 2020 годом регион нарастил товарооборот почти на 50%. В рейтинге из 145 стран-партнеров региона Белоруссия занимает первое место.
В свою очередь Лукашенко обратил внимание на большой потенциал сотрудничества с Россией, в том числе с Нижегородской областью, и отметил, что одним из драйверов к наращиванию взаимодействия являются санкции со стороны Запада.
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По словам Никитина, сейчас, помимо традиционных направлений сотрудничества – использования белорусской сельхозтехники, организации производства троллейбусов "Белкоммунмаш", взаимодействия компаний "Нижегородлифтмаш" и "Могилевлифтмаш" - открывается "окно" возможностей для замещения импорта из недружественных стран и изменения структуры импорта из Белоруссии в Нижегородскую область.
"Восемьдесят процентов нашего товарооборота - это экспорт из региона в республику, и мы хотели бы наращивать импорт. У нас совместимая продукция - много схожего, поэтому, если говорить про скорость замещения тех продуктов, которые должны присутствовать долгосрочно на нашем рынке, то работу с Республикой Беларусь можно наладить быстрее всего", - отметил Никитин.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в правительство республики и белорусским компаниям была передана информация о 4,5 тысячи позиций, которые были собраны нижегородским центром импорта и импортозамещения для поиска новых поставщиков.
Глава региона рассказал, что Лукашенко в качестве перспективных направлений для сотрудничества в ходе встречи также отметил строительство, создание инфраструктуры и дорожной сети. "Мы в этом заинтересованы, потому что объемы большие, и готовы работать с опытными компаниями из Беларуси", - подчеркнул Никитин.
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Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьБелоруссияМинскНижний НовгородГлеб НикитинАлександр Лукашенко
 
 
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