https://ria.ru/20220519/aviasoobschenie-1789537948.html

Нижегородский губернатор предложил возобновить авиасообщение с Минском

Нижегородский губернатор предложил возобновить авиасообщение с Минском - РИА Новости, 19.05.2022

Нижегородский губернатор предложил возобновить авиасообщение с Минском

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил возобновить прямое сообщение между Нижним... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:16

2022-05-19T17:16

2022-05-19T17:16

нижегородская область

экономика

нижегородская область

белоруссия

минск

нижний новгород

глеб никитин

александр лукашенко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил возобновить прямое сообщение между Нижним Новгородом и Минском, сообщает пресс-служба правительства российского региона.Встреча Лукашенко и Никитина состоялась 19 мая в Минске. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения существующих связей и реализации новых проектов.Он отметил, что Нижегородская область занимает пятое место в стране по объему товарооборота с Белоруссией, а по сравнению с 2020 годом регион нарастил товарооборот почти на 50%. В рейтинге из 145 стран-партнеров региона Белоруссия занимает первое место.В свою очередь Лукашенко обратил внимание на большой потенциал сотрудничества с Россией, в том числе с Нижегородской областью, и отметил, что одним из драйверов к наращиванию взаимодействия являются санкции со стороны Запада.По словам Никитина, сейчас, помимо традиционных направлений сотрудничества – использования белорусской сельхозтехники, организации производства троллейбусов "Белкоммунмаш", взаимодействия компаний "Нижегородлифтмаш" и "Могилевлифтмаш" - открывается "окно" возможностей для замещения импорта из недружественных стран и изменения структуры импорта из Белоруссии в Нижегородскую область."Восемьдесят процентов нашего товарооборота - это экспорт из региона в республику, и мы хотели бы наращивать импорт. У нас совместимая продукция - много схожего, поэтому, если говорить про скорость замещения тех продуктов, которые должны присутствовать долгосрочно на нашем рынке, то работу с Республикой Беларусь можно наладить быстрее всего", - отметил Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в правительство республики и белорусским компаниям была передана информация о 4,5 тысячи позиций, которые были собраны нижегородским центром импорта и импортозамещения для поиска новых поставщиков.Глава региона рассказал, что Лукашенко в качестве перспективных направлений для сотрудничества в ходе встречи также отметил строительство, создание инфраструктуры и дорожной сети. "Мы в этом заинтересованы, потому что объемы большие, и готовы работать с опытными компаниями из Беларуси", - подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20220518/pobeda-1789207348.html

https://ria.ru/20220508/dogovor-1787569312.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, нижегородская область, белоруссия, минск, нижний новгород, глеб никитин, александр лукашенко