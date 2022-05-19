https://ria.ru/20220519/aviaotrasl-1789518262.html
Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли
Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли - РИА Новости, 19.05.2022
Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли
Правительство России в целях поддержки грузовых авиаперевозчиков выделит в текущем году почти 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию их расходов, заявил... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:20
2022-05-19T16:20
2022-05-19T17:09
россия
экономика
михаил мишустин
правительство рф
авиация
новости - туризм
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство России в целях поддержки грузовых авиаперевозчиков выделит в текущем году почти 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию их расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.Он напомнил, что ранее был принят механизм стимулирования пассажирских перевозок на внутренних рейсах."Теперь аналогичную меру введем и для грузовых перевозчиков. У нас есть уникальные компании, с большим опытом работы в этом узком сегменте, и главное - высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять. Правительство выделит в текущем году на частичную компенсацию их расходов почти 3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.По его словам, программа будет действовать в отношении грузовых полетов, совершенных с апреля по октябрь текущего года включительно. "Данное решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков", - добавил премьер, поручив главе Минтранса взять вопрос под личный контроль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, правительство рф, авиация, новости - туризм
16:20 19.05.2022 (обновлено: 17:09 19.05.2022)
Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли
Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку грузовых авиаперевозчиков
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Правительство России в целях поддержки грузовых авиаперевозчиков выделит в текущем году почти 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию их расходов, заявил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он напомнил, что ранее был принят механизм стимулирования пассажирских перевозок на внутренних рейсах.
"Теперь аналогичную меру введем и для грузовых перевозчиков. У нас есть уникальные компании, с большим опытом работы в этом узком сегменте, и главное - высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять. Правительство выделит в текущем году на частичную компенсацию их расходов почти 3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
По его словам, программа будет действовать в отношении грузовых полетов, совершенных с апреля по октябрь текущего года включительно. "Данное решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков", - добавил премьер, поручив главе Минтранса взять вопрос под личный контроль.