https://ria.ru/20220519/aviaotrasl-1789518262.html

Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли

Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли - РИА Новости, 19.05.2022

Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли

Правительство России в целях поддержки грузовых авиаперевозчиков выделит в текущем году почти 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию их расходов, заявил... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:20

2022-05-19T16:20

2022-05-19T17:09

россия

экономика

михаил мишустин

правительство рф

авиация

новости - туризм

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство России в целях поддержки грузовых авиаперевозчиков выделит в текущем году почти 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию их расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.Он напомнил, что ранее был принят механизм стимулирования пассажирских перевозок на внутренних рейсах."Теперь аналогичную меру введем и для грузовых перевозчиков. У нас есть уникальные компании, с большим опытом работы в этом узком сегменте, и главное - высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять. Правительство выделит в текущем году на частичную компенсацию их расходов почти 3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.По его словам, программа будет действовать в отношении грузовых полетов, совершенных с апреля по октябрь текущего года включительно. "Данное решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков", - добавил премьер, поручив главе Минтранса взять вопрос под личный контроль.

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, михаил мишустин, правительство рф, авиация, новости - туризм