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Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли - РИА Новости, 19.05.2022
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Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли
Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли - РИА Новости, 19.05.2022
Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли
Правительство России в целях поддержки грузовых авиаперевозчиков выделит в текущем году почти 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию их расходов, заявил... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:20
2022-05-19T17:09
россия
экономика
михаил мишустин
правительство рф
авиация
новости - туризм
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство России в целях поддержки грузовых авиаперевозчиков выделит в текущем году почти 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию их расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.Он напомнил, что ранее был принят механизм стимулирования пассажирских перевозок на внутренних рейсах."Теперь аналогичную меру введем и для грузовых перевозчиков. У нас есть уникальные компании, с большим опытом работы в этом узком сегменте, и главное - высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять. Правительство выделит в текущем году на частичную компенсацию их расходов почти 3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.По его словам, программа будет действовать в отношении грузовых полетов, совершенных с апреля по октябрь текущего года включительно. "Данное решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков", - добавил премьер, поручив главе Минтранса взять вопрос под личный контроль.
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россия, экономика, михаил мишустин, правительство рф, авиация, новости - туризм
16:20 19.05.2022 (обновлено: 17:09 19.05.2022)
 
Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли

Правительство выделит три миллиарда рублей на поддержку грузовых авиаперевозчиков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство России в целях поддержки грузовых авиаперевозчиков выделит в текущем году почти 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию их расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он напомнил, что ранее был принят механизм стимулирования пассажирских перевозок на внутренних рейсах.
"Теперь аналогичную меру введем и для грузовых перевозчиков. У нас есть уникальные компании, с большим опытом работы в этом узком сегменте, и главное - высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять. Правительство выделит в текущем году на частичную компенсацию их расходов почти 3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
По его словам, программа будет действовать в отношении грузовых полетов, совершенных с апреля по октябрь текущего года включительно. "Данное решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков", - добавил премьер, поручив главе Минтранса взять вопрос под личный контроль.
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