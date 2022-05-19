https://ria.ru/20220519/avariynost-1789368961.html

"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года

"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года - РИА Новости, 19.05.2022

"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года

Государственна информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала 2022 года, средняя доля вызовов, требующих... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T03:24

2022-05-19T03:24

2022-05-19T03:34

общество

россия

эра-глонасс

глонасс (система навигации)

москва

дтп

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Государственна информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала 2022 года, средняя доля вызовов, требующих реагирования экстренных служб, снизилась почти на треть — до 0,8 процента с 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" (оператор системы).На сегодняшний день в "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрировано более 8,6 миллиона автомобилей. С 2015 года — начала работы системы — контакт-центр АО "ГЛОНАСС" принял более 20,7 миллиона вызовов. Экстренные вызовы поступают чаще трех секунд. Более 206 тысяч тревожных сигналов потребовали реагирования оперативных служб для оказания помощи пострадавшим в ДТП, включая вызовы с автоматической активацией."ЭРА-ГЛОНАСС" сопряжена с "Системой-112" в 79 из 85 регионов России. Информационное взаимодействие систем обеспечивает доведение информации о происшествии в течении 19 секунд", — подчеркнули в компании.Помимо этого, наличие в автомобиле системы вызова экстренных служб, подключенной к "ЭРА-ГЛОНАСС", делает доступной дополнительную услугу — "Помощь на дороге". При нажатии на кнопку SOS автомобилисты могут запросить техническую или сервисную помощь на месте, вызвать эвакуатор и заказать доставку топлива. Количество подобных вызовов на сегодняшний день превысило 35 тысяч, добавили в АО "ГЛОНАСС".

https://ria.ru/20220411/dtp-1782828709.html

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общество, россия, эра-глонасс, глонасс (система навигации), москва, дтп