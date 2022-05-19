Рейтинг@Mail.ru
"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/avariynost-1789368961.html
"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года
"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года - РИА Новости, 19.05.2022
"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года
Государственна информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала 2022 года, средняя доля вызовов, требующих... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:24
2022-05-19T03:34
общество
россия
эра-глонасс
глонасс (система навигации)
москва
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148479/43/1484794341_0:322:6178:3797_1920x0_80_0_0_b46da3d23feb8488ed829dfca07ca096.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Государственна информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала 2022 года, средняя доля вызовов, требующих реагирования экстренных служб, снизилась почти на треть — до 0,8 процента с 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" (оператор системы).На сегодняшний день в "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрировано более 8,6 миллиона автомобилей. С 2015 года — начала работы системы — контакт-центр АО "ГЛОНАСС" принял более 20,7 миллиона вызовов. Экстренные вызовы поступают чаще трех секунд. Более 206 тысяч тревожных сигналов потребовали реагирования оперативных служб для оказания помощи пострадавшим в ДТП, включая вызовы с автоматической активацией."ЭРА-ГЛОНАСС" сопряжена с "Системой-112" в 79 из 85 регионов России. Информационное взаимодействие систем обеспечивает доведение информации о происшествии в течении 19 секунд", — подчеркнули в компании.Помимо этого, наличие в автомобиле системы вызова экстренных служб, подключенной к "ЭРА-ГЛОНАСС", делает доступной дополнительную услугу — "Помощь на дороге". При нажатии на кнопку SOS автомобилисты могут запросить техническую или сервисную помощь на месте, вызвать эвакуатор и заказать доставку топлива. Количество подобных вызовов на сегодняшний день превысило 35 тысяч, добавили в АО "ГЛОНАСС".
https://ria.ru/20220411/dtp-1782828709.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148479/43/1484794341_343:0:5834:4118_1920x0_80_0_0_0a550fbe38de7491ae7e0e9bdff2ccb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, эра-глонасс, глонасс (система навигации), москва, дтп
03:24 19.05.2022 (обновлено: 03:34 19.05.2022)
 
"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года

"ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала года

© Fotolia / Giuseppe PorzaniМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Fotolia / Giuseppe Porzani
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Государственна информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала 2022 года, средняя доля вызовов, требующих реагирования экстренных служб, снизилась почти на треть — до 0,8 процента с 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" (оператор системы).

"Аварийность на российских дорогах с 1 января по 15 мая 2022 года снижается по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С ростом числа автомобилей, подключенных к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" с 15 мая 2021 года по 15 мая 2022 года, на 23 процентов (+1,6 миллиона транспортных средств) сокращается средняя доля вызовов, требующих реагирования экстренных служб, от общего количества сообщений: с 1,1 процента в 2021 году до 0,8 процента в 2022 году", — сообщили в компании.

На сегодняшний день в "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрировано более 8,6 миллиона автомобилей. С 2015 года — начала работы системы — контакт-центр АО "ГЛОНАСС" принял более 20,7 миллиона вызовов. Экстренные вызовы поступают чаще трех секунд. Более 206 тысяч тревожных сигналов потребовали реагирования оперативных служб для оказания помощи пострадавшим в ДТП, включая вызовы с автоматической активацией.
"ЭРА-ГЛОНАСС" сопряжена с "Системой-112" в 79 из 85 регионов России. Информационное взаимодействие систем обеспечивает доведение информации о происшествии в течении 19 секунд", — подчеркнули в компании.
Помимо этого, наличие в автомобиле системы вызова экстренных служб, подключенной к "ЭРА-ГЛОНАСС", делает доступной дополнительную услугу — "Помощь на дороге". При нажатии на кнопку SOS автомобилисты могут запросить техническую или сервисную помощь на месте, вызвать эвакуатор и заказать доставку топлива. Количество подобных вызовов на сегодняшний день превысило 35 тысяч, добавили в АО "ГЛОНАСС".
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 04:09
"Ъ": в Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП
 
ОбществоРоссияЭРА-ГЛОНАССГЛОНАСС (система навигации)МоскваДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала