https://ria.ru/20220519/avariynost-1789368961.html
"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года
"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года - РИА Новости, 19.05.2022
"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года
Государственна информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала 2022 года, средняя доля вызовов, требующих... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:24
2022-05-19T03:24
2022-05-19T03:34
общество
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эра-глонасс
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Государственна информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала 2022 года, средняя доля вызовов, требующих реагирования экстренных служб, снизилась почти на треть — до 0,8 процента с 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" (оператор системы).На сегодняшний день в "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрировано более 8,6 миллиона автомобилей. С 2015 года — начала работы системы — контакт-центр АО "ГЛОНАСС" принял более 20,7 миллиона вызовов. Экстренные вызовы поступают чаще трех секунд. Более 206 тысяч тревожных сигналов потребовали реагирования оперативных служб для оказания помощи пострадавшим в ДТП, включая вызовы с автоматической активацией."ЭРА-ГЛОНАСС" сопряжена с "Системой-112" в 79 из 85 регионов России. Информационное взаимодействие систем обеспечивает доведение информации о происшествии в течении 19 секунд", — подчеркнули в компании.Помимо этого, наличие в автомобиле системы вызова экстренных служб, подключенной к "ЭРА-ГЛОНАСС", делает доступной дополнительную услугу — "Помощь на дороге". При нажатии на кнопку SOS автомобилисты могут запросить техническую или сервисную помощь на месте, вызвать эвакуатор и заказать доставку топлива. Количество подобных вызовов на сегодняшний день превысило 35 тысяч, добавили в АО "ГЛОНАСС".
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общество, россия, эра-глонасс, глонасс (система навигации), москва, дтп
03:24 19.05.2022 (обновлено: 03:34 19.05.2022)
"ГЛОНАСС" зафиксировал снижение аварийности на дорогах с начала года
"ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала года
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Государственна информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в России с начала 2022 года, средняя доля вызовов, требующих реагирования экстренных служб, снизилась почти на треть — до 0,8 процента с 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" (оператор системы).
"Аварийность на российских дорогах с 1 января по 15 мая 2022 года снижается по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С ростом числа автомобилей, подключенных к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" с 15 мая 2021 года по 15 мая 2022 года, на 23 процентов (+1,6 миллиона транспортных средств) сокращается средняя доля вызовов, требующих реагирования экстренных служб, от общего количества сообщений: с 1,1 процента в 2021 году до 0,8 процента в 2022 году", — сообщили в компании.
На сегодняшний день в "ЭРА-ГЛОНАСС
" зарегистрировано более 8,6 миллиона автомобилей. С 2015 года — начала работы системы — контакт-центр АО "ГЛОНАСС
" принял более 20,7 миллиона вызовов. Экстренные вызовы поступают чаще трех секунд. Более 206 тысяч тревожных сигналов потребовали реагирования оперативных служб для оказания помощи пострадавшим в ДТП, включая вызовы с автоматической активацией.
"ЭРА-ГЛОНАСС" сопряжена с "Системой-112" в 79 из 85 регионов России
. Информационное взаимодействие систем обеспечивает доведение информации о происшествии в течении 19 секунд", — подчеркнули в компании.
Помимо этого, наличие в автомобиле системы вызова экстренных служб, подключенной к "ЭРА-ГЛОНАСС", делает доступной дополнительную услугу — "Помощь на дороге". При нажатии на кнопку SOS автомобилисты могут запросить техническую или сервисную помощь на месте, вызвать эвакуатор и заказать доставку топлива. Количество подобных вызовов на сегодняшний день превысило 35 тысяч, добавили в АО "ГЛОНАСС".