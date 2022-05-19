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Зеленского наняли на роль президента в качестве артиста, считает эксперт - РИА Новости, 19.05.2022
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Зеленского наняли на роль президента в качестве артиста, считает эксперт
Зеленского наняли на роль президента в качестве артиста, считает эксперт - РИА Новости, 19.05.2022
Зеленского наняли на роль президента в качестве артиста, считает эксперт
Владимира Зеленского наняли в качестве артиста играть украинского президента, причем амплуа менялись по ходу "пьесы", но главную роль, предназначенную ему... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:00
2022-05-19T16:00
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского наняли в качестве артиста играть украинского президента, причем амплуа менялись по ходу "пьесы", но главную роль, предназначенную ему украинским народом - роль миротворца, который наладит отношения с Россией, он так и не сыграл, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин."Зеленского наняли в качестве артиста играть роль украинского президента. Сначала ему была поручена роль кандидата в президенты, который миротворец и бессребреник, как в сериале, где он играл. Эту роль он сыграл (в реальности), получив большинство населения, которое устало от циничного прагматизма предыдущего президента Порошенко", - сказал он в ходе круглого стола на тему: "Украина: "команда Зе" три года у власти" в МИА "Россия сегодня".Потом Зеленскому поручили другую роль - по сути ту же, что и у Порошенко - циничного прагматика, который дает обещания, соглашается на меры по мирному урегулированию - минские соглашения, переговоры в формате "нормандской четверки", формула Штайнмайера - но при этом ничего не делает в том направлении, в котором обещал."Эту роль он тоже выполнял, при этом сильно понизил свои акции в глазах президента России. Потом ему была поручена другая роль - лидера откровенного, вождя украинских националистов, которые с самого начала говорили, что никогда не выполнят минские соглашения. Он практически вышел из минских соглашений", - подчеркнул эксперт.По его словам, выполнив третью роль, он перешел к четвертой - к роли друга всех американских президентов, которые хотели бы, чтобы Украина была "непотопляемым авианосцем США"."Эту роль он тоже начал с энтузиазмом и активно выполнять. Это довело всю ситуацию до того, что Россия просто вынуждена была начать спецоперацию. Чтобы препятствовать дальнейшему выполнению этой роли актера Зеленского. И в этой ситуации ему поручили роль очередную - роль президента страны, на которую совершена агрессия, которую он не вызывал - он тут ни при чем, он в защитной маечке приезжает туда-сюда, пожимает всем руки, говорит: защитите нас, бедных-несчастных", - добавил Жарихин.Эксперт подчеркнул, что главную роль, которую ему отвел украинский народ, проголосовавший за Зеленского ради завершения конфликта на Украине и примирения с Россией, за три года у власти он так и не сыграл."Он не сыграл роль украинского президента, который должен был вывести Украину из той ситуации, в которую страну завел предыдущий президент... И создал бы ситуацию нормальных отношений с РФ. Эту роль ему не позволили играть, да он и не хотел, потому что сам он актер, а не политический деятель, который сам находит для себя роль, сам ее играет в интересах не себя любимого, не тех, кто его нанял, а в интересах тех людей, кто его избрал", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20220519/zelenskiy-1789490329.html
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россия, украина, владимир зеленский
16:00 19.05.2022
 
Зеленского наняли на роль президента в качестве артиста, считает эксперт

Эксперт Жарихин: Зеленского наняли на роль президента в качестве артиста

© AP Photo / Zoya ShuПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Zoya Shu
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского наняли в качестве артиста играть украинского президента, причем амплуа менялись по ходу "пьесы", но главную роль, предназначенную ему украинским народом - роль миротворца, который наладит отношения с Россией, он так и не сыграл, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Зеленского наняли в качестве артиста играть роль украинского президента. Сначала ему была поручена роль кандидата в президенты, который миротворец и бессребреник, как в сериале, где он играл. Эту роль он сыграл (в реальности), получив большинство населения, которое устало от циничного прагматизма предыдущего президента Порошенко", - сказал он в ходе круглого стола на тему: "Украина: "команда Зе" три года у власти" в МИА "Россия сегодня".
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Потом Зеленскому поручили другую роль - по сути ту же, что и у Порошенко - циничного прагматика, который дает обещания, соглашается на меры по мирному урегулированию - минские соглашения, переговоры в формате "нормандской четверки", формула Штайнмайера - но при этом ничего не делает в том направлении, в котором обещал.
"Эту роль он тоже выполнял, при этом сильно понизил свои акции в глазах президента России. Потом ему была поручена другая роль - лидера откровенного, вождя украинских националистов, которые с самого начала говорили, что никогда не выполнят минские соглашения. Он практически вышел из минских соглашений", - подчеркнул эксперт.
По его словам, выполнив третью роль, он перешел к четвертой - к роли друга всех американских президентов, которые хотели бы, чтобы Украина была "непотопляемым авианосцем США".
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"Эту роль он тоже начал с энтузиазмом и активно выполнять. Это довело всю ситуацию до того, что Россия просто вынуждена была начать спецоперацию. Чтобы препятствовать дальнейшему выполнению этой роли актера Зеленского. И в этой ситуации ему поручили роль очередную - роль президента страны, на которую совершена агрессия, которую он не вызывал - он тут ни при чем, он в защитной маечке приезжает туда-сюда, пожимает всем руки, говорит: защитите нас, бедных-несчастных", - добавил Жарихин.
Эксперт подчеркнул, что главную роль, которую ему отвел украинский народ, проголосовавший за Зеленского ради завершения конфликта на Украине и примирения с Россией, за три года у власти он так и не сыграл.
"Он не сыграл роль украинского президента, который должен был вывести Украину из той ситуации, в которую страну завел предыдущий президент... И создал бы ситуацию нормальных отношений с РФ. Эту роль ему не позволили играть, да он и не хотел, потому что сам он актер, а не политический деятель, который сам находит для себя роль, сам ее играет в интересах не себя любимого, не тех, кто его нанял, а в интересах тех людей, кто его избрал", - резюмировал эксперт.
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