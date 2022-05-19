https://ria.ru/20220519/armeniya-1789585412.html

Массовое шествие оппозиции проходит в центре Еревана

Массовое шествие оппозиции проходит в центре Еревана - РИА Новости, 19.05.2022

Массовое шествие оппозиции проходит в центре Еревана

Массовое шествие оппозиции проходит в центре Еревана в Армении, протестующие идут по одной из главных улиц города, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:24

2022-05-19T20:24

2022-05-19T23:59

в мире

армения

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Массовое шествие оппозиции проходит в центре Еревана в Армении, протестующие идут по одной из главных улиц города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В толпе много флагов Армении, на одной из машин, движущейся вместе с толпой, установлена колонка, из которой играет национальная музыка.Полиция не препятствует проведению акции - напротив, они освободили для людей коридор, чтобы они могли пройти по проезжей части.В какой-то момент протестующие остановились у гостиницы в центре Еревана, где находится президент Литвы Гитанас Науседа, который приехал с официальным визитом. Один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, стоя на машине в этот момент, говорил о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не может представлять страну на международном уровне, поскольку у него нет мандата от народа.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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Митинг и шествие оппозиции в Ереване Традиционное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване. На митинге перед шествием вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что во время акций протеста в четверг днем применения грубой силы со стороны полиции зафиксировано не было, а число задержанных не превысило одного десятка, в отличие от предыдущих дней, когда в полицейские отделения доставляли по 600-700 человек. 2022-05-19T20:24 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, ереван, никол пашинян