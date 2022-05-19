https://ria.ru/20220519/aptechka-1789370049.html

Фармаколог рассказала, какие лекарства не должны быть в домашней аптечке

Фармаколог рассказала, какие лекарства не должны быть в домашней аптечке - РИА Новости, 19.05.2022

Фармаколог рассказала, какие лекарства не должны быть в домашней аптечке

Каждому человеку необходимо внимательно следить за правилами хранения и сроком годности лекарств в домашней аптечке, так как употреблять просроченные препараты... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T04:00

2022-05-19T04:00

2022-05-19T04:00

общество

здоровье

москва

россия

аптечка

марина журавлева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:135:3456:2079_1920x0_80_0_0_55ff491ac39d8992808666275720fbea.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Каждому человеку необходимо внимательно следить за правилами хранения и сроком годности лекарств в домашней аптечке, так как употреблять просроченные препараты нельзя, при хронических заболеваниях целесообразно иметь небольшой запас препаратов, сообщила РИА Новости главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева в день фармацевтического работника.Фармаколог отметила, что лекарства имеют срок годности не больше двух-трех лет, и принимать препарат после срока, указанного на упаковке, категорически нельзя, потому что он перестает действовать, и даже может проявить побочные эффекты.По ее словам, исключение может быть сделано разве что для наружных, более простых с точки зрения хранения препаратов, — йода и зеленки."Препаратов, для которых требуется хранение в условиях низкой температуры до плюс 2-4 градусов, достаточно ограниченное количество. И если прописано, что его нужно хранить в холодильнике, значит, это обязательное к выполнению условие, потому что уже через короткий промежуток времени основное действующее активное начало этого препарата нивелируется. Если это мазь, то просто остается мазевая основа, если лекарственный препарат, то он теряет свою эффективность, и вы получите препарат, который не только не поможет в трудной ситуации, но может и проявить побочные эффекты", — добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220519/farmatsevty-1788955079.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, москва, россия, аптечка, марина журавлева