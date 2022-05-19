https://ria.ru/20220519/aptechka-1789370049.html
Фармаколог рассказала, какие лекарства не должны быть в домашней аптечке
Фармаколог рассказала, какие лекарства не должны быть в домашней аптечке - РИА Новости, 19.05.2022
Фармаколог рассказала, какие лекарства не должны быть в домашней аптечке
Каждому человеку необходимо внимательно следить за правилами хранения и сроком годности лекарств в домашней аптечке, так как употреблять просроченные препараты... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T04:00
2022-05-19T04:00
2022-05-19T04:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Каждому человеку необходимо внимательно следить за правилами хранения и сроком годности лекарств в домашней аптечке, так как употреблять просроченные препараты нельзя, при хронических заболеваниях целесообразно иметь небольшой запас препаратов, сообщила РИА Новости главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева в день фармацевтического работника.Фармаколог отметила, что лекарства имеют срок годности не больше двух-трех лет, и принимать препарат после срока, указанного на упаковке, категорически нельзя, потому что он перестает действовать, и даже может проявить побочные эффекты.По ее словам, исключение может быть сделано разве что для наружных, более простых с точки зрения хранения препаратов, — йода и зеленки."Препаратов, для которых требуется хранение в условиях низкой температуры до плюс 2-4 градусов, достаточно ограниченное количество. И если прописано, что его нужно хранить в холодильнике, значит, это обязательное к выполнению условие, потому что уже через короткий промежуток времени основное действующее активное начало этого препарата нивелируется. Если это мазь, то просто остается мазевая основа, если лекарственный препарат, то он теряет свою эффективность, и вы получите препарат, который не только не поможет в трудной ситуации, но может и проявить побочные эффекты", — добавила собеседница агентства.
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общество, здоровье, москва, россия, аптечка, марина журавлева
Фармаколог рассказала, какие лекарства не должны быть в домашней аптечке
Фармаколог Журавлева: в домашней аптечке не должно быть просроченных препаратов
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Каждому человеку необходимо внимательно следить за правилами хранения и сроком годности лекарств в домашней аптечке, так как употреблять просроченные препараты нельзя, при хронических заболеваниях целесообразно иметь небольшой запас препаратов, сообщила РИА Новости главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева в день фармацевтического работника.
"Каждому человеку необходимо внимательно следить за правилами хранения и сроком годности препаратов из домашней аптечки. В аптечке не должно быть просроченных препаратов. Кроме того, долго в домашних условиях нельзя держать большое количество препаратов, потому что вы не сможете сохранить их в том температурном режиме, который указан, он будет все время меняться, и от этого могут измениться и свойства препарата. Лучше при хронических заболеваниях, если пациент ежедневно пожизненно применяет препарат, можно иметь запас — на месяц-два, но брать на год-полтора-два нерационально", — сказала Журавлева.
Фармаколог отметила, что лекарства имеют срок годности не больше двух-трех лет, и принимать препарат после срока, указанного на упаковке, категорически нельзя, потому что он перестает действовать, и даже может проявить побочные эффекты.
По ее словам, исключение может быть сделано разве что для наружных, более простых с точки зрения хранения препаратов, — йода и зеленки.
"Препаратов, для которых требуется хранение в условиях низкой температуры до плюс 2-4 градусов, достаточно ограниченное количество. И если прописано, что его нужно хранить в холодильнике, значит, это обязательное к выполнению условие, потому что уже через короткий промежуток времени основное действующее активное начало этого препарата нивелируется. Если это мазь, то просто остается мазевая основа, если лекарственный препарат, то он теряет свою эффективность, и вы получите препарат, который не только не поможет в трудной ситуации, но может и проявить побочные эффекты", — добавила собеседница агентства.