https://ria.ru/20220519/akvalang-1789419174.html

Подводная археология: что дайверы находят в российских реках

Подводная археология: что дайверы находят в российских реках - РИА Новости, 19.05.2022

Подводная археология: что дайверы находят в российских реках

Чем речной дайвинг отличается от морского, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего обнаруживают аквалангисты, и где они сохранятся лучше — в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей — какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.

2022-05-19T12:04

2022-05-19T12:04

2022-05-19T12:57

яснопонятно

подкаст

археология

история

исследования

наука

культура

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789418981_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_c96fa1726f648df4156299b37a04e6fd.jpg

Подводная археология: что дайверы находят в российских реках Чем речной дайвинг отличается от морского и океанического, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего находят под водой, и где предмет сохранится лучше - в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей - какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения. audio/mpeg

Подводная археология: что дайверы находят в российских реках Чем речной дайвинг отличается от морского и океанического, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего находят под водой, и где предмет сохранится лучше - в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей - какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения. audio/mpeg

О том, чем живут российские дайверы рассказал координатор исследовательского проекта "1XPEDITION" и директор подводного клуба "Диво" Сергей Куликов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

орел

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, археология, история, исследования, наука, культура, общество, орел, аудио, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике