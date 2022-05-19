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Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках - РИА Новости, 19.05.2022
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
Чем речной дайвинг отличается от морского, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего обнаруживают аквалангисты, и где они сохранятся лучше — в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей — какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.
2022-05-19T12:04
2022-05-19T12:04
2022-05-19T12:57
яснопонятно
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Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
Чем речной дайвинг отличается от морского и океанического, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего находят под водой, и где предмет сохранится лучше - в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей - какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.
audio/mpeg
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
Чем речной дайвинг отличается от морского и океанического, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего находят под водой, и где предмет сохранится лучше - в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей - какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.
audio/mpeg
О том, чем живут российские дайверы рассказал координатор исследовательского проекта "1XPEDITION" и директор подводного клуба "Диво" Сергей Куликов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
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12:04 19.05.2022 (обновлено: 12:57 19.05.2022)
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
Чем речной дайвинг отличается от морского, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего обнаруживают аквалангисты, и где они сохранятся лучше — в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей — какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.