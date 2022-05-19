Рейтинг@Mail.ru
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20220519/akvalang-1789419174.html
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках - РИА Новости, 19.05.2022
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
Чем речной дайвинг отличается от морского, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего обнаруживают аквалангисты, и где они сохранятся лучше — в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей — какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.
2022-05-19T12:04
2022-05-19T12:57
яснопонятно
подкаст
археология
история
исследования
наука
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789418981_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_c96fa1726f648df4156299b37a04e6fd.jpg
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
Чем речной дайвинг отличается от морского и океанического, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего находят под водой, и где предмет сохранится лучше - в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей - какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.
audio/mpeg
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
Чем речной дайвинг отличается от морского и океанического, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего находят под водой, и где предмет сохранится лучше - в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей - какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.
audio/mpeg
О том, чем живут российские дайверы рассказал координатор исследовательского проекта "1XPEDITION" и директор подводного клуба "Диво" Сергей Куликов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789418981_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_d3becd0f856d0a10a0a7b43dde1dc4dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, археология, история, исследования, наука, культура, общество, орел, аудио, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
12:04 19.05.2022 (обновлено: 12:57 19.05.2022)
 

Подводная археология: что дайверы находят в российских реках

ЯсноПонятно
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках
12:04
Читать ria.ru в
Чем речной дайвинг отличается от морского, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего обнаруживают аквалангисты, и где они сохранятся лучше — в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей — какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.
О том, чем живут российские дайверы рассказал координатор исследовательского проекта "1XPEDITION" и директор подводного клуба "Диво" Сергей Куликов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
 
ЯсноПонятноПодкастАрхеологияисторияИсследованияНаукаКультураОбществоОрелСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебнике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала