https://ria.ru/20220519/agro-1789539886.html
Программа "Подмосковные 10 гектаров" стартовала в МО
Программа "Подмосковные 10 гектаров" стартовала в МО - РИА Новости, 19.05.2022
Программа "Подмосковные 10 гектаров" стартовала в МО
В Подмосковье открылся прием заявок по программе "Подмосковные 10 гектаров", инициированной губернатором области Андреем Воробьевым. По ней аграрии региона... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:20
2022-05-19T17:20
2022-05-19T17:20
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Подмосковье открылся прием заявок по программе "Подмосковные 10 гектаров", инициированной губернатором области Андреем Воробьевым. По ней аграрии региона смогут получить бесплатные земли под свое хозяйство, сообщил телеканал "360"."Получить землю под развитие агробизнеса в безвозмездное пользование можно на срок до шести лет", – пояснила зампред правительства Московской области Анна Кротова.По ее словам, это могут быть и начинающие бизнесмены, и те, кто хочет расширить свое дело в сфере сельского хозяйства. Размер выдаваемой земли варьируется от 10 до 200 гектаров в зависимости от вида деятельности."Заявитель должен соответствовать трем основным критериям: это регистрация в Московской области; готовность достигнуть показателей эффективности использования участка в первый и следующие годы; не должно быть налоговых задолженностей и иных обязательных платежей", – рассказала Кротова.Пока программа действует в пилотных округах – Шатуре, Серебряных Прудах и Лотошино. Если проект будет пользоваться популярностью, его запустят по всему региону. Срок рассмотрения заявки – 15 дней.
https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789527437.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
В Подмосковье открылся прием заявок по программе "Подмосковные 10 гектаров", инициированной губернатором области Андреем Воробьевым. По ней аграрии региона смогут получить бесплатные земли под свое хозяйство, сообщил
телеканал "360".
"Получить землю под развитие агробизнеса в безвозмездное пользование можно на срок до шести лет", – пояснила зампред правительства Московской области Анна Кротова.
По ее словам, это могут быть и начинающие бизнесмены, и те, кто хочет расширить свое дело в сфере сельского хозяйства. Размер выдаваемой земли варьируется от 10 до 200 гектаров в зависимости от вида деятельности.
"Заявитель должен соответствовать трем основным критериям: это регистрация в Московской области; готовность достигнуть показателей эффективности использования участка в первый и следующие годы; не должно быть налоговых задолженностей и иных обязательных платежей", – рассказала Кротова.
Пока программа действует в пилотных округах – Шатуре, Серебряных Прудах и Лотошино. Если проект будет пользоваться популярностью, его запустят по всему региону. Срок рассмотрения заявки – 15 дней.