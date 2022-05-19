https://ria.ru/20220519/aeroflot-1789397295.html
Аэрофлот проводит летнюю распродажу по всем российским направлениям
Аэрофлот проводит летнюю распродажу по всем российским направлениям - РИА Новости, 19.05.2022
Аэрофлот проводит летнюю распродажу по всем российским направлениям
Аэрофлот с 19 по 26 мая проводит беспрецедентную распродажу на авиабилеты по всем российским направлениям с полётами до 31 октября 2022 года. В период... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:45
2022-05-19T10:45
2022-05-19T15:47
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МОСКВА, 19 мая – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот с 19 по 26 мая проводит беспрецедентную распродажу на авиабилеты по всем российским направлениям с полётами до 31 октября 2022 года. В период проведения акции цены на билеты будут снижены до 50%.Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/ Красноярском /Владивостоком /Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск/ Владивосток/ Хабаровск.В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Все таксы и сборы включены в тариф. Полёт необходимо совершить в период с 19 мая по 31 октября 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота, а также рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Количество мест в рамках акции ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса.Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании.Аэрофлот стремится расширять доступность авиаперевозок для всех категорий населения, предоставляя возможность выбирать качественный сервис по сниженным ценам. Проведение распродажи билетов в период наиболее высокого спроса на авиаперевозки — это возможность для огромного числа пассажиров отправиться в отпуск и новые путешествия по России, воспользовавшись скидками и комфортом от Аэрофлота.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы, новости - туризм
МОСКВА, 19 мая – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот с 19 по 26 мая проводит беспрецедентную распродажу на авиабилеты по всем российским направлениям с полётами до 31 октября 2022 года. В период проведения акции цены на билеты будут снижены до 50%.
Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/ Красноярском /Владивостоком /Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск/ Владивосток/ Хабаровск.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Все таксы и сборы включены в тариф. Полёт необходимо совершить в период с 19 мая по 31 октября 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота, а также рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Количество мест в рамках акции ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса.
Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте
авиакомпании.
Аэрофлот стремится расширять доступность авиаперевозок для всех категорий населения, предоставляя возможность выбирать качественный сервис по сниженным ценам. Проведение распродажи билетов в период наиболее высокого спроса на авиаперевозки — это возможность для огромного числа пассажиров отправиться в отпуск и новые путешествия по России, воспользовавшись скидками и комфортом от Аэрофлота.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
.