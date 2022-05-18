МИД назвал план Брюсселя по помощи Украине в экспорте зерна продразверсткой
Захарова назвала план Брюсселя по помощи в экспорте украинского зерна продразверсткой
Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В МИД России сравнили план помощи Украине по экспорту зерна, представленный Еврокомиссией, с политикой продразверстки.
"Цинично прикрываясь соображениями гуманизма Брюссель сейчас спешит на помощь. Любимое - создать проблему, а потом прийти и начать думать, как ее решать. Вопрос только в том, к кому Брюссель спешит на помощь. Представленный на днях Еврокомиссией план действий по оказанию содействия экспорту зерновых с Украины под названием "дороги солидарности" иначе как продразверсткой назвать сложно. По сути, объявлена масштабная мобилизация по вывозу в Евросоюз доступного украинского зерна", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее Еврокомиссия представила план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции в условиях продолжающегося конфликта. Еврокомиссия предлагает, в частности, задействовать транспортные средства Евросоюза для организации экспорта с Украины. Так, участникам рынка в ЕС предлагается задействовать подвижные составы, фуры и суда для доставки уже подготовленного для экспорта украинского продовольствия. При этом Еврокомиссия готова предоставить финансовые гарантии для тех, кто направляется за товарами на Украину.
Также ЕК предложила использовать имеющиеся в странах ЕС возможности для складирования продовольствия с Украины, доставка такого продовольствия должна быть в приоритете. ЕС также обратился к национальным властям европейских стран с просьбой оптимизировать процедуру таможенного оформления украинских товаров, обеспечить необходимое число сотрудников для обработки грузов.
На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напоминал ранее генсек ООН Антониу Гутерреш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отмечал генсек ООН.
Продовольственная разверстка - политика начала XX века обеспечения заготовок продовольствия за счет обложения крестьян налогом в виде зерновых и других продуктов.