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Трактора и комбайны повредили пятую часть пахотных земель на планете - РИА Новости, 18.05.2022
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Наука
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Трактора и комбайны повредили пятую часть пахотных земель на планете
Трактора и комбайны повредили пятую часть пахотных земель на планете - РИА Новости, 18.05.2022
Трактора и комбайны повредили пятую часть пахотных земель на планете
Современная сельхозтехника плохо влияет на плодородность земли и вызывает природные катаклизмы. К такому выводу пришла группа ученых из Швеции, Швейцарии и США. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:02
2022-05-18T19:02
наука
биология
земля - риа наука
австралия
европа
южная америка
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Современная сельхозтехника плохо влияет на плодородность земли и вызывает природные катаклизмы. К такому выводу пришла группа ученых из Швеции, Швейцарии и США. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).В исследовании отмечается, что если в конце 1950-х груженые зерноуборочные комбайны весили около 4 тонн, то современные могут весить 36 тонн. Современная сельскохозяйственная техника проектируется таким образом, чтобы беречь хрупкую почву: шины делают мягкими и широкими, что позволяет сократить удельное давление на грунт. Но это спасает только поверхностный слой земли. А вот на более глубоких слоях, как выяснилось, почва уплотняется настолько, что ее способность производить сельскохозяйственные культуры оказывается под угрозой. Чрезмерное уплотнение также влияет на способность пропускать воду и оказывать другие важные экосистемные “услуги”. И такой негативный эффект длится десятилетиями.“Это может быть одной из причин снижения урожаев и увеличения числа наводнений”, — считает ведущий автор исследования профессор Томас Келлер из Шведского университета сельскохозяйственных наук. Слова ученого приведены в пресс-релизе вуза.Келлер с коллегами составили карту земель, подверженных наибольшему риску “хронического уплотнения” почвы. Самыми проблемными зонами оказались Австралия, Европа, Северная и Южная Америка. По оценкам ученых, пятой части всех пахотных земель в мире нанесен такой ущерб, что шанс восстановить их крайне мал. В меньшей степени от уплотнения страдают почвы в Азии и Африки, где уровень механизации сельского хозяйства не так высок.Изучение влияния техники на землю привело и к другому открытию. Исследователи отметили, что по тяжести современные аграрные машины приближаются к весу самых больших динозавров — зауроподов. Так, знаменитый диплодок, по разным оценкам, весил от 20 до 80 тонн."Похоже, никто не задавался вопросом, вызывали ли динозавры уплотнение подпочвы, но, поскольку зауроподы были такими же тяжелыми, как современные сельскохозяйственные машины, мы подумали, что этот вопрос следует изучить", — говорит Томас Келлер.Авторы работы предположили, что гигантские динозавры перемещались по ландшафту таким образом, чтобы снизить риск уплотнения недр и сохранить почву. Возможно, древние травоядные ходили исключительно “фуражировочными” тропами, дотягиваясь до растущей рядом пищи благодаря длинным шеям.
https://ria.ru/20220210/dinozavry-1772146904.html
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биология, земля - риа наука, австралия, европа, южная америка
19:02 18.05.2022
 

Трактора и комбайны повредили пятую часть пахотных земель на планете

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Современная сельхозтехника плохо влияет на плодородность земли и вызывает природные катаклизмы. К такому выводу пришла группа ученых из Швеции, Швейцарии и США. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
В исследовании отмечается, что если в конце 1950-х груженые зерноуборочные комбайны весили около 4 тонн, то современные могут весить 36 тонн. Современная сельскохозяйственная техника проектируется таким образом, чтобы беречь хрупкую почву: шины делают мягкими и широкими, что позволяет сократить удельное давление на грунт.
Но это спасает только поверхностный слой земли. А вот на более глубоких слоях, как выяснилось, почва уплотняется настолько, что ее способность производить сельскохозяйственные культуры оказывается под угрозой. Чрезмерное уплотнение также влияет на способность пропускать воду и оказывать другие важные экосистемные “услуги”. И такой негативный эффект длится десятилетиями.
“Это может быть одной из причин снижения урожаев и увеличения числа наводнений”, — считает ведущий автор исследования профессор Томас Келлер из Шведского университета сельскохозяйственных наук. Слова ученого приведены в пресс-релизе вуза.
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Келлер с коллегами составили карту земель, подверженных наибольшему риску “хронического уплотнения” почвы. Самыми проблемными зонами оказались Австралия, Европа, Северная и Южная Америка. По оценкам ученых, пятой части всех пахотных земель в мире нанесен такой ущерб, что шанс восстановить их крайне мал. В меньшей степени от уплотнения страдают почвы в Азии и Африки, где уровень механизации сельского хозяйства не так высок.
Изучение влияния техники на землю привело и к другому открытию. Исследователи отметили, что по тяжести современные аграрные машины приближаются к весу самых больших динозавров — зауроподов. Так, знаменитый диплодок, по разным оценкам, весил от 20 до 80 тонн.
"Похоже, никто не задавался вопросом, вызывали ли динозавры уплотнение подпочвы, но, поскольку зауроподы были такими же тяжелыми, как современные сельскохозяйственные машины, мы подумали, что этот вопрос следует изучить", — говорит Томас Келлер.
Авторы работы предположили, что гигантские динозавры перемещались по ландшафту таким образом, чтобы снизить риск уплотнения недр и сохранить почву. Возможно, древние травоядные ходили исключительно “фуражировочными” тропами, дотягиваясь до растущей рядом пищи благодаря длинным шеям.
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