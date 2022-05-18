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Хуснуллин: Запорожская область сможет работать в "дружной российской семье"

Хуснуллин: Запорожская область сможет работать в "дружной российской семье" - РИА Новости, 18.05.2022

Хуснуллин: Запорожская область сможет работать в "дружной российской семье"

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин высоко оценил перспективы интеграции Запорожской области с Россией. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:04

2022-05-18T18:04

2022-05-18T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

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марат хуснуллин

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин высоко оценил перспективы интеграции Запорожской области с Россией.Вице-премьер отметил, что Россия намерена восстановить все освобожденные территории. Сейчас рассчитывается объем необходимых для этого средств.Как рассказал Хуснуллин, жители Запорожской области уже в этом месяце начнут получать пенсии и зарплаты в рублях. Таким образом, российская валюта постепенно заменит гривну.Он также оценил будущее Запорожской АЭС, которая, по его словам, будет готова поставлять электроэнергию и Украине.Кроме того, чиновник пообещал привести в порядок все дороги, которые связывают освобожденные территории с Россией. Он уточнил, что их восстановление будет проходить в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).Хуснуллин также отметил хороший потенциал Запорожской области в сфере производства строительных материалов и предложил задействовать максимальное количество предприятий региона в восстановлении освобожденных территорий, в том числе ДНР и ЛНР.Российские военные во время спецоперации на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220516/deti-1788774442.html

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"Будем организовывать полноценное сотрудничество" – Хуснуллин об отношениях России и Запорожской области Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин высоко оценил перспективы интеграции Запорожской области с Россией. 2022-05-18T18:04 true PT1M07S

Хуснуллин о будущем Запорожской АЭС Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 2022-05-18T18:04 true PT0M41S

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, запорожская область, мелитополь, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр