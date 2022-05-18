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Хуснуллин: Запорожская область сможет работать в "дружной российской семье" - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/zaporozhe-1789308534.html
Хуснуллин: Запорожская область сможет работать в "дружной российской семье"
Хуснуллин: Запорожская область сможет работать в "дружной российской семье" - РИА Новости, 18.05.2022
Хуснуллин: Запорожская область сможет работать в "дружной российской семье"
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин высоко оценил перспективы интеграции Запорожской области с Россией. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:04
2022-05-18T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
мелитополь
марат хуснуллин
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин высоко оценил перспективы интеграции Запорожской области с Россией.Вице-премьер отметил, что Россия намерена восстановить все освобожденные территории. Сейчас рассчитывается объем необходимых для этого средств.Как рассказал Хуснуллин, жители Запорожской области уже в этом месяце начнут получать пенсии и зарплаты в рублях. Таким образом, российская валюта постепенно заменит гривну.Он также оценил будущее Запорожской АЭС, которая, по его словам, будет готова поставлять электроэнергию и Украине.Кроме того, чиновник пообещал привести в порядок все дороги, которые связывают освобожденные территории с Россией. Он уточнил, что их восстановление будет проходить в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).Хуснуллин также отметил хороший потенциал Запорожской области в сфере производства строительных материалов и предложил задействовать максимальное количество предприятий региона в восстановлении освобожденных территорий, в том числе ДНР и ЛНР.Российские военные во время спецоперации на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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"Будем организовывать полноценное сотрудничество" – Хуснуллин об отношениях России и Запорожской области
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин высоко оценил перспективы интеграции Запорожской области с Россией.
2022-05-18T18:04
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Хуснуллин о будущем Запорожской АЭС
Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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в мире, россия, украина, запорожская область, мелитополь, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр
18:04 18.05.2022 (обновлено: 20:47 18.05.2022)
 
Хуснуллин: Запорожская область сможет работать в "дружной российской семье"

Вице-премьер Хуснуллин: у Запорожья есть перспективы работать в "дружной российской семье"

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин высоко оценил перспективы интеграции Запорожской области с Россией.
"Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции", — заявил он.
Вице-премьер отметил, что Россия намерена восстановить все освобожденные территории. Сейчас рассчитывается объем необходимых для этого средств.
Как рассказал Хуснуллин, жители Запорожской области уже в этом месяце начнут получать пенсии и зарплаты в рублях. Таким образом, российская валюта постепенно заменит гривну.
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Он также оценил будущее Запорожской АЭС, которая, по его словам, будет готова поставлять электроэнергию и Украине.

"Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать — (АЭС. — Прим. ред.) будет работать на Россию", — пояснил зампред.

Кроме того, чиновник пообещал привести в порядок все дороги, которые связывают освобожденные территории с Россией. Он уточнил, что их восстановление будет проходить в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).
Хуснуллин также отметил хороший потенциал Запорожской области в сфере производства строительных материалов и предложил задействовать максимальное количество предприятий региона в восстановлении освобожденных территорий, в том числе ДНР и ЛНР.
Российские военные во время спецоперации на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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