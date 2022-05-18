https://ria.ru/20220518/zapad-1789311536.html

От незаконных действий Запада пострадают все страны, заявили в СБ

От незаконных действий Запада пострадают все страны, заявили в СБ - РИА Новости, 18.05.2022

От незаконных действий Запада пострадают все страны, заявили в СБ

Ни одна страна не останется в стороне от последствий незаконных действий Запада, стремящегося сохранить свое доминирование в мире, решить комплекс возникающих... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:14

2022-05-18T18:14

2022-05-18T18:14

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ни одна страна не останется в стороне от последствий незаконных действий Запада, стремящегося сохранить свое доминирование в мире, решить комплекс возникающих проблем можно только сообща, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.Однако Вашингтон всеми силами пытается сохранить свое глобальное доминирование, старательно игнорируя объективную реальность, характеризующуюся становлением новых центров силы, добавил он."Своих союзников США и Великобритания по привычке рассматривают с потребительской точки зрения исключительно как источники ресурсов для достижения собственных узкокорыстных целей. Тех же, кто стремится идти независимым курсом, они пытаются переломить и насильно встроить в свои геополитические конструкции", - отметил Венедиктов.При этом о последствиях таких шагов, в том числе для своих национальных экономик, никто на Западе не задумывается, сказал замсекретаря Совбеза РФ."В частности, введенные под надуманными предлогами односторонние санкции, а также другие незаконные способы недобросовестной конкуренции по принципу бумеранга ударили не только по самим США и их союзникам, но и, к большому сожалению, затронули все страны мира", - сказал Венедиктов.По его словам, уже в ближайшей перспективе кроме роста цен на сырье, дестабилизации рынков, нарушения цепочек поставок, подобные деструктивные действия Запада могут привести к росту безработицы, голоду, социальным волнениям во многих странах."Повторю: к сожалению, остаться в стороне от происходящего не получится ни у одного государства и решить этот комплекс проблем можно только сообща", - подчеркнул Венедиктов.

https://ria.ru/20220518/nurgaliev-1789268266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, сша