https://ria.ru/20220518/zapad-1789311536.html
От незаконных действий Запада пострадают все страны, заявили в СБ
От незаконных действий Запада пострадают все страны, заявили в СБ - РИА Новости, 18.05.2022
От незаконных действий Запада пострадают все страны, заявили в СБ
Ни одна страна не останется в стороне от последствий незаконных действий Запада, стремящегося сохранить свое доминирование в мире, решить комплекс возникающих... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:14
2022-05-18T18:14
2022-05-18T18:14
цены на нефть
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147637/92/1476379254_0:483:3120:2238_1920x0_80_0_0_214555b6c1fa046dab5119f25ccdd8d2.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ни одна страна не останется в стороне от последствий незаконных действий Запада, стремящегося сохранить свое доминирование в мире, решить комплекс возникающих проблем можно только сообща, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.Однако Вашингтон всеми силами пытается сохранить свое глобальное доминирование, старательно игнорируя объективную реальность, характеризующуюся становлением новых центров силы, добавил он."Своих союзников США и Великобритания по привычке рассматривают с потребительской точки зрения исключительно как источники ресурсов для достижения собственных узкокорыстных целей. Тех же, кто стремится идти независимым курсом, они пытаются переломить и насильно встроить в свои геополитические конструкции", - отметил Венедиктов.При этом о последствиях таких шагов, в том числе для своих национальных экономик, никто на Западе не задумывается, сказал замсекретаря Совбеза РФ."В частности, введенные под надуманными предлогами односторонние санкции, а также другие незаконные способы недобросовестной конкуренции по принципу бумеранга ударили не только по самим США и их союзникам, но и, к большому сожалению, затронули все страны мира", - сказал Венедиктов.По его словам, уже в ближайшей перспективе кроме роста цен на сырье, дестабилизации рынков, нарушения цепочек поставок, подобные деструктивные действия Запада могут привести к росту безработицы, голоду, социальным волнениям во многих странах."Повторю: к сожалению, остаться в стороне от происходящего не получится ни у одного государства и решить этот комплекс проблем можно только сообща", - подчеркнул Венедиктов.
https://ria.ru/20220518/nurgaliev-1789268266.html
https://ria.ru/20220514/lavrov-1788532692.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147637/92/1476379254_136:0:3120:2238_1920x0_80_0_0_dae952cb8f0627d4c57d1904cfdba85f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, сша
От незаконных действий Запада пострадают все страны, заявили в СБ
Венедиктов: ни одна страна не останется в стороне от проблем, возникающих по вине Запада
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ни одна страна не останется в стороне от последствий незаконных действий Запада, стремящегося сохранить свое доминирование в мире, решить комплекс возникающих проблем можно только сообща, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Сегодня Россия, как и в прежние века, стремится сформировать объединительную повестку для всех стран, свободную от искусственно насаждаемого Западом "порядка, основанного на правилах". Такая линия нашей страны находит живой отклик среди многих государств, проводящий независимый внешнеполитический курс", - сказал Венедиктов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве.
Однако Вашингтон
всеми силами пытается сохранить свое глобальное доминирование, старательно игнорируя объективную реальность, характеризующуюся становлением новых центров силы, добавил он.
"Своих союзников США
и Великобритания
по привычке рассматривают с потребительской точки зрения исключительно как источники ресурсов для достижения собственных узкокорыстных целей. Тех же, кто стремится идти независимым курсом, они пытаются переломить и насильно встроить в свои геополитические конструкции", - отметил Венедиктов.
При этом о последствиях таких шагов, в том числе для своих национальных экономик, никто на Западе не задумывается, сказал замсекретаря Совбеза РФ
.
"В частности, введенные под надуманными предлогами односторонние санкции, а также другие незаконные способы недобросовестной конкуренции по принципу бумеранга ударили не только по самим США и их союзникам, но и, к большому сожалению, затронули все страны мира", - сказал Венедиктов.
По его словам, уже в ближайшей перспективе кроме роста цен на сырье, дестабилизации рынков, нарушения цепочек поставок, подобные деструктивные действия Запада могут привести к росту безработицы, голоду, социальным волнениям во многих странах.
"Повторю: к сожалению, остаться в стороне от происходящего не получится ни у одного государства и решить этот комплекс проблем можно только сообща", - подчеркнул Венедиктов.