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Синоптики предупредили москвичей о ночных заморозках - РИА Новости, 18.05.2022
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Синоптики предупредили москвичей о ночных заморозках
Синоптики предупредили москвичей о ночных заморозках - РИА Новости, 18.05.2022
Синоптики предупредили москвичей о ночных заморозках
Ночные заморозки ожидаются в московском регионе на выходных, по области воздух остынет до минус 2, днем будет около плюс 15, сообщила ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:48
2022-05-18T11:56
общество
елена волосюк
москва
московская область (подмосковье)
россия
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ночные заморозки ожидаются в московском регионе на выходных, по области воздух остынет до минус 2, днем будет около плюс 15, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она отметила, что до конца текущей недели в Центральной области страны и столичном регионе продолжится поступление сырого и холодного Арктического воздуха. Температурный режим будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних значений."Начиная с пятницы возрастет угроза ночных заморозков на территории столичной области. В самом городе по ночам воздух будет остывать до 1-4 градусов, а на территории области возможно понижение температуры местами до минус 1-2 градусов",- рассказала Волосюк.В дневные часы в Москве ожидается около 15 градусов, а в столичном регионе при облачной погоде с прояснениями воздух будет прогреваться до плюс 12-17 градусов. Ветер при этом сохранит северное направление.
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общество, елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), россия, погода, центр "фобос"
11:48 18.05.2022 (обновлено: 11:56 18.05.2022)
 
Синоптики предупредили москвичей о ночных заморозках

Ночные заморозки до минус двух градусов ожидаются в московском регионе на выходных

CC0 / jill111 / Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Иней на траве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ночные заморозки ожидаются в московском регионе на выходных, по области воздух остынет до минус 2, днем будет около плюс 15, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она отметила, что до конца текущей недели в Центральной области страны и столичном регионе продолжится поступление сырого и холодного Арктического воздуха. Температурный режим будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних значений.
"Начиная с пятницы возрастет угроза ночных заморозков на территории столичной области. В самом городе по ночам воздух будет остывать до 1-4 градусов, а на территории области возможно понижение температуры местами до минус 1-2 градусов",- рассказала Волосюк.
В дневные часы в Москве ожидается около 15 градусов, а в столичном регионе при облачной погоде с прояснениями воздух будет прогреваться до плюс 12-17 градусов. Ветер при этом сохранит северное направление.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:09
Москвичам рассказали о погоде в среду
 
ОбществоЕлена ВолосюкМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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