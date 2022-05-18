https://ria.ru/20220518/zamorozki-1789191297.html

Синоптики предупредили москвичей о ночных заморозках

Синоптики предупредили москвичей о ночных заморозках - РИА Новости, 18.05.2022

Синоптики предупредили москвичей о ночных заморозках

Ночные заморозки ожидаются в московском регионе на выходных, по области воздух остынет до минус 2, днем будет около плюс 15, сообщила ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:48

2022-05-18T11:48

2022-05-18T11:56

общество

елена волосюк

москва

московская область (подмосковье)

россия

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ночные заморозки ожидаются в московском регионе на выходных, по области воздух остынет до минус 2, днем будет около плюс 15, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она отметила, что до конца текущей недели в Центральной области страны и столичном регионе продолжится поступление сырого и холодного Арктического воздуха. Температурный режим будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних значений."Начиная с пятницы возрастет угроза ночных заморозков на территории столичной области. В самом городе по ночам воздух будет остывать до 1-4 градусов, а на территории области возможно понижение температуры местами до минус 1-2 градусов",- рассказала Волосюк.В дневные часы в Москве ожидается около 15 градусов, а в столичном регионе при облачной погоде с прояснениями воздух будет прогреваться до плюс 12-17 градусов. Ветер при этом сохранит северное направление.

https://ria.ru/20220518/moskva-1789152841.html

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Владимир Лаврентьев

общество, елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), россия, погода, центр "фобос"