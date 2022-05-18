https://ria.ru/20220518/zakharova-1789315982.html

Захарова рассказала, что предки главы МИД Литвы сотрудничали с нацистами

Захарова рассказала, что предки главы МИД Литвы сотрудничали с нацистами - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова рассказала, что предки главы МИД Литвы сотрудничали с нацистами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что предки главы МИД Литвы Габрюэлюса Ландсбергиса сотрудничали с нацистами, назвав призыв министра... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:30

2022-05-18T18:30

2022-05-18T18:51

в мире

витаутас ландсбергис

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гестапо

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что предки главы МИД Литвы Габрюэлюса Ландсбергиса сотрудничали с нацистами, назвав призыв министра к смене власти в России попыткой вмешаться во внутренние дела и разрушить остатки двусторонних отношений."А давайте посмотрим, кто эти люди... у которых русофобия просто в крови, она передается, видимо, по наследству... Я могу много чего рассказать о режиме Ландсбергисов, там же целая династия. Достаточно вспомнить прадеда главы литовского МИД", - сказала она в ходе брифинга.Предок глава МИД Литвы Габрюэлюса Ландсбергиса - Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис в 1941 году стал министром коммунального хозяйства в сотрудничавшем с нацистами правительстве и непосредственно участвовал в создании концентрационных лагерей, в том числе в Каунасе, пояснила Захарова.Она добавила, что Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис также сотрудничал с тайной нацистской полицией Гестапо, а после войны бежал в Австралию. Он вернулся в СССР в 1959 году после того, как передал в советские органы безопасности информацию о других беглых нацистах."Семейные традиции приспособленчества и смены политической позиции продолжил и дед главы МИД Литвы, профессор Вильнюсской филармонии Витаутас Ландсбергис, который активно сотрудничал со спецслужбами СССР и по их рекомендации был определен в лидеры движения литовской интеллигенции в поддержку перестройки... Волей Ландсбергиса эта структура превратилась в сепаратистское движение за выход Литвы из состава СССР", - добавила Захарова.Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/litva-1788769672.html

https://ria.ru/20220517/pamyatniki-1789039510.html

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в мире, витаутас ландсбергис, литва, россия, ссср, гестапо