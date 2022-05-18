https://ria.ru/20220518/zakharova-1789308252.html

Захарова: США хотели изучать на Украине перенос сибирской язвы птицами

Захарова: США хотели изучать на Украине перенос сибирской язвы птицами - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова: США хотели изучать на Украине перенос сибирской язвы птицами

США планировали в 2022 году изучать на Украине патогены и возможность переноса летучими мышами и птицами опасных заболеваний, таких как африканская чума свиней... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:04

2022-05-18T18:04

2022-05-18T18:04

игорь кириллов

сша

украина

россия

войска рхбз

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США планировали в 2022 году изучать на Украине патогены и возможность переноса летучими мышами и птицами опасных заболеваний, таких как африканская чума свиней и сибирская язва, при этом куратором исследований была одна из высокопоставленных сотрудников посольства США в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Согласно полученным документам, уточнила она, США планировали вести на Украине в этом году работы по изучению патогенов с дальнейшим изучением возможности переноса птицами и летучими мышами африканской чумы свиней и сибирской язвы. Исследования в этом направлении были системными и проводились с 2009 года под контролем специалистов из США."Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса TTIA при посольстве США в Киеве", - сказала Захарова, добавив, что одной из задач в рамках проекта было выявление мест захоронений погибших животных и отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы.Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789290414.html

https://ria.ru/20220518/mid-1789265541.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь кириллов, сша, украина, россия, войска рхбз, вооруженные силы рф, министерство обороны сша