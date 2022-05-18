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Захарова: США хотели изучать на Украине перенос сибирской язвы птицами - РИА Новости, 18.05.2022
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Захарова: США хотели изучать на Украине перенос сибирской язвы птицами
Захарова: США хотели изучать на Украине перенос сибирской язвы птицами - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова: США хотели изучать на Украине перенос сибирской язвы птицами
США планировали в 2022 году изучать на Украине патогены и возможность переноса летучими мышами и птицами опасных заболеваний, таких как африканская чума свиней... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:04
2022-05-18T18:04
игорь кириллов
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войска рхбз
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США планировали в 2022 году изучать на Украине патогены и возможность переноса летучими мышами и птицами опасных заболеваний, таких как африканская чума свиней и сибирская язва, при этом куратором исследований была одна из высокопоставленных сотрудников посольства США в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Согласно полученным документам, уточнила она, США планировали вести на Украине в этом году работы по изучению патогенов с дальнейшим изучением возможности переноса птицами и летучими мышами африканской чумы свиней и сибирской язвы. Исследования в этом направлении были системными и проводились с 2009 года под контролем специалистов из США."Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса TTIA при посольстве США в Киеве", - сказала Захарова, добавив, что одной из задач в рамках проекта было выявление мест захоронений погибших животных и отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы.Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789290414.html
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игорь кириллов, сша, украина, россия, войска рхбз, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
18:04 18.05.2022
 
Захарова: США хотели изучать на Украине перенос сибирской язвы птицами

Захарова: США хотели изучать на Украине перенос сибирской язвы птицами и летучими мышами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США планировали в 2022 году изучать на Украине патогены и возможность переноса летучими мышами и птицами опасных заболеваний, таких как африканская чума свиней и сибирская язва, при этом куратором исследований была одна из высокопоставленных сотрудников посольства США в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Согласно полученным документам, уточнила она, США планировали вести на Украине в этом году работы по изучению патогенов с дальнейшим изучением возможности переноса птицами и летучими мышами африканской чумы свиней и сибирской язвы. Исследования в этом направлении были системными и проводились с 2009 года под контролем специалистов из США.
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"Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса TTIA при посольстве США в Киеве", - сказала Захарова, добавив, что одной из задач в рамках проекта было выявление мест захоронений погибших животных и отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы.
Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала Захарова.
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Игорь КирилловСШАУкраинаРоссияВойска РХБЗВооруженные силы РФМинистерство обороны США
 
 
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