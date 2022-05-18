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Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран ЕС по Украине - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/zakharova-1789156579.html
Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран ЕС по Украине
Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран ЕС по Украине - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран ЕС по Украине
Заявления представителей стран ЕС по Украине нельзя рассматривать в качестве официальной позиции, все потом корректируют США, заявила официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:59
2022-05-18T08:59
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
мария захарова
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заявления представителей стран ЕС по Украине нельзя рассматривать в качестве официальной позиции, все потом корректируют США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нельзя сейчас рассматривать заявления лидеров, представителей даже самых высоких государственных институтов западных стран в качестве истины в последней инстанции. И даже в качестве их официальной позиции... Потому что эти заявления, которые делаются в национальном качестве, от имени, например, Евросоюза, потом перекрывается заявлением "большого брата", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Дипломат добавила, что центр управления решениями и заявлениями не находится на территории стран ЕС. "Все, что они заявляют, затем трансформируется под руководством или исходя из конъюнктуры момента соответствующими структурами в США", - сказала она.Захарова уверена, что понять, каковы решения, которые принимаются или которые готовятся по линии Евросоюза, в принципе невозможно. "И я сейчас говорю не о нашей стране, не о наших специалистах, это не может понять никто на территории ЕС: какова стратегия, что они хотят, к чему они стремятся, каков план для себя, для Украины, для потенциальных членов, для международного сообщества в контексте взаимоотношения с Евросоюзом - этого никто понять не может", - заключила она.
https://ria.ru/20220518/plen-1789153559.html
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украина, евросоюз, мария захарова, россия
08:59 18.05.2022
 
Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран ЕС по Украине

Захарова: заявления в ЕС по Украине нельзя рассматривать как официальную позицию из-за США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заявления представителей стран ЕС по Украине нельзя рассматривать в качестве официальной позиции, все потом корректируют США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нельзя сейчас рассматривать заявления лидеров, представителей даже самых высоких государственных институтов западных стран в качестве истины в последней инстанции. И даже в качестве их официальной позиции... Потому что эти заявления, которые делаются в национальном качестве, от имени, например, Евросоюза, потом перекрывается заявлением "большого брата", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат добавила, что центр управления решениями и заявлениями не находится на территории стран ЕС. "Все, что они заявляют, затем трансформируется под руководством или исходя из конъюнктуры момента соответствующими структурами в США", - сказала она.
Захарова уверена, что понять, каковы решения, которые принимаются или которые готовятся по линии Евросоюза, в принципе невозможно. "И я сейчас говорю не о нашей стране, не о наших специалистах, это не может понять никто на территории ЕС: какова стратегия, что они хотят, к чему они стремятся, каков план для себя, для Украины, для потенциальных членов, для международного сообщества в контексте взаимоотношения с Евросоюзом - этого никто понять не может", - заключила она.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзМария ЗахароваРоссия
 
 
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