https://ria.ru/20220518/zakharova-1789156579.html

Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран ЕС по Украине

Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран ЕС по Украине - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран ЕС по Украине

Заявления представителей стран ЕС по Украине нельзя рассматривать в качестве официальной позиции, все потом корректируют США, заявила официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:59

2022-05-18T08:59

2022-05-18T08:59

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

мария захарова

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заявления представителей стран ЕС по Украине нельзя рассматривать в качестве официальной позиции, все потом корректируют США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нельзя сейчас рассматривать заявления лидеров, представителей даже самых высоких государственных институтов западных стран в качестве истины в последней инстанции. И даже в качестве их официальной позиции... Потому что эти заявления, которые делаются в национальном качестве, от имени, например, Евросоюза, потом перекрывается заявлением "большого брата", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Дипломат добавила, что центр управления решениями и заявлениями не находится на территории стран ЕС. "Все, что они заявляют, затем трансформируется под руководством или исходя из конъюнктуры момента соответствующими структурами в США", - сказала она.Захарова уверена, что понять, каковы решения, которые принимаются или которые готовятся по линии Евросоюза, в принципе невозможно. "И я сейчас говорю не о нашей стране, не о наших специалистах, это не может понять никто на территории ЕС: какова стратегия, что они хотят, к чему они стремятся, каков план для себя, для Украины, для потенциальных членов, для международного сообщества в контексте взаимоотношения с Евросоюзом - этого никто понять не может", - заключила она.

https://ria.ru/20220518/plen-1789153559.html

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украина, евросоюз, мария захарова, россия