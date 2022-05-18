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Японца, оставившего сообщение о нападении на посольство России, арестовали - РИА Новости, 18.05.2022
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Японца, оставившего сообщение о нападении на посольство России, арестовали
Японца, оставившего сообщение о нападении на посольство России, арестовали - РИА Новости, 18.05.2022
Японца, оставившего сообщение о нападении на посольство России, арестовали
Токийская полиция арестовала мужчину, который позвонил в участок и оставил ложное сообщение о нападении на посольства России и Китая, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:19
2022-05-18T16:19
в мире
япония
китай
россия
украина
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Токийская полиция арестовала мужчину, который позвонил в участок и оставил ложное сообщение о нападении на посольства России и Китая, сообщило агентство Киодо.Задержанный по обвинению в препятствовании исполнению служебных обязанностей, 39-летний служащий из города Нагоя позвонил в полицию 24 февраля и сообщил о якобы нападении на посольства России и Китая. Он также заявил, что планирует подрыв посольства Китая.После этого полиция усилила охрану дипломатических представительств обеих стран, но никаких подозрительных инцидентов не было зафиксировано. После своего задержания мужчина сообщил, что сделал это в знак недовольства действиями России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, япония, китай, россия, украина
16:19 18.05.2022
 
Японца, оставившего сообщение о нападении на посольство России, арестовали

В Японии арестовали мужчину после ложного сообщения о нападении на посольства России и КНР

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Токийская полиция арестовала мужчину, который позвонил в участок и оставил ложное сообщение о нападении на посольства России и Китая, сообщило агентство Киодо.
Задержанный по обвинению в препятствовании исполнению служебных обязанностей, 39-летний служащий из города Нагоя позвонил в полицию 24 февраля и сообщил о якобы нападении на посольства России и Китая. Он также заявил, что планирует подрыв посольства Китая.
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:53
Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии
После этого полиция усилила охрану дипломатических представительств обеих стран, но никаких подозрительных инцидентов не было зафиксировано. После своего задержания мужчина сообщил, что сделал это в знак недовольства действиями России на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
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