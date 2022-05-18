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РЭЦ: компании России показали разработки на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 18.05.2022
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РЭЦ: компании России показали разработки на выставке в Узбекистане
РЭЦ: компании России показали разработки на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 18.05.2022
РЭЦ: компании России показали разработки на выставке в Узбекистане
Российские компании представили на открывшейся в Ташкенте международной выставке "Нефть и газ Узбекистан OGU - 2022" свои передовые разработки для отрасли под... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:47
2022-05-18T14:47
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
узбекистан
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские компании представили на открывшейся в Ташкенте международной выставке "Нефть и газ Узбекистан OGU - 2022" свои передовые разработки для отрасли под брендом "Made in Russia", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Российская высокотехнологичная продукция для нефтегазового сектора пользуется спросом во всем мире. Сегодня наши компании представляют лучшие разработки в этой сфере, которые отечественные производители готовы предложить нашим иностранным партнерам. Я уверена, что международная выставка "Нефть и газ Узбекистана OGU - 2022" станет эффективной площадкой для бизнес-диалога и станет основой для дальнейшего расширения сотрудничества и укрепления позиций на мировом рынке", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На 35 стендах российские участники выставки представили передовые разработки в нефтегазовой отрасли, среди них буровые установки для глубокого разведочного и эксплуатационного бурения, трубы для нефтегазового сектора, шаровые краны, силовые приводы и многие другие.Экспозицию "Made in Russia" уже посетил первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедходжаев, а также представители компании АО "Узтрансгаз", которая занимает 11-е место по добыче природного газа в мире и является крупнейшей государственной компанией республики.Российские экспоненты в рамках международной выставки проведут десятки деловых встреч и дискуссий. Как заявил руководитель отдела ВЭД компании "Вэлан" (крупнейший российский производитель взрывозащищенного электрооборудования) Дмитрий Волошин, профильные мероприятия в Узбекистане не проводились несколько лет, поэтому есть надежда на отложенный спрос.
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вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, узбекистан
14:47 18.05.2022
 

РЭЦ: компании России показали разработки на выставке в Узбекистане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские компании представили на открывшейся в Ташкенте международной выставке "Нефть и газ Узбекистан OGU - 2022" свои передовые разработки для отрасли под брендом "Made in Russia", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Российская высокотехнологичная продукция для нефтегазового сектора пользуется спросом во всем мире. Сегодня наши компании представляют лучшие разработки в этой сфере, которые отечественные производители готовы предложить нашим иностранным партнерам. Я уверена, что международная выставка "Нефть и газ Узбекистана OGU - 2022" станет эффективной площадкой для бизнес-диалога и станет основой для дальнейшего расширения сотрудничества и укрепления позиций на мировом рынке", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
На 35 стендах российские участники выставки представили передовые разработки в нефтегазовой отрасли, среди них буровые установки для глубокого разведочного и эксплуатационного бурения, трубы для нефтегазового сектора, шаровые краны, силовые приводы и многие другие.
Экспозицию "Made in Russia" уже посетил первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедходжаев, а также представители компании АО "Узтрансгаз", которая занимает 11-е место по добыче природного газа в мире и является крупнейшей государственной компанией республики.
Баку - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 13:54
Made in Russia представит разработки для ТЭК на выставке в Баку
Российские экспоненты в рамках международной выставки проведут десятки деловых встреч и дискуссий. Как заявил руководитель отдела ВЭД компании "Вэлан" (крупнейший российский производитель взрывозащищенного электрооборудования) Дмитрий Волошин, профильные мероприятия в Узбекистане не проводились несколько лет, поэтому есть надежда на отложенный спрос.
 
Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииУзбекистан
 
 
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