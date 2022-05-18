Выставку к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией открыли в Госдуме
CC BY-SA 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Президент Татарстана Рустам Минниханов на выставке в Госдуме РФ
КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией, открылась в среду в Госдуме РФ с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина, президента Татарстана Рустама Минниханова, руководителей думских фракций, сообщает пресс-служба главы региона.
Ислам был добровольно принят Волжской Булгарией (ныне – территория Татарстана) в качестве государственной религии 21 мая 922 года. Распоряжением президента Российской Федерации праздник имеет федеральный статус, организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках празднования памятной даты по всей стране запланировано порядка 150 мероприятий. Основные торжества состоятся 19-21 мая в Татарстане.
"Торжественную церемонию посетили председатель Государственной думы Вячеслав Володин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также руководители всех фракций", - говорится сообщении.
Миннханов поблагодарил руководство Госдумы за возможность провести такое мероприятие. Напомнив, что решением президента страны 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией является праздником федерального масштаба, он отметил, что пройдет очень много мероприятий.
"Спасибо вам за выставку, это позволяет окунуться в историю страны через историю ислама. Для нас это большая обязанность – бережно нести по жизни то, чего смогли достичь наши предки. Мы уважительно относимся к вероисповеданию друг друга. Нам надо этим дорожить. Надеюсь выставка не последняя", - сказал Володин.
Руководители фракций отметили опыт Татарстана по сохранению культурных ценностей и традиций, поддержанию многоконфессионального мира, что достойно распространения и в других регионах.
Выставка будет проходить по 20 мая. В экспозиции повествуется о развитии булгарской государственности и мусульманской культуры на территории Татарстана и в целом России, становлении отечественной мусульманской богословской традиции, а также о современном возрождении ислама и святынь Древнего Болгара. В экспозициях представлены архивные документы: древние рукописи и трактаты, документы об исламском образовании, мусульманах на государственной службе, современном состоянии ислама в России, архитектурные чертежи религиозных сооружений.
Также на выставке представлены культурные артефакты – национальная одежда, декор, ремесленные изделия, книжные издания, Коран, косторезные изделия и многое другое. На выставке будет работать каллиграф. На телеэкранах будет показана архивная видеохроника – закладка первого камня Болгарской исламской академии, торжественное водружение полумесяца на минарет мечети Кул-Шариф в Казани и другие. Кроме того, будут показаны фрагменты документальных фильмов.