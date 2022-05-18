https://ria.ru/20220518/vystavka-1789235410.html

Выставку к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией открыли в Госдуме

Выставку к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией открыли в Госдуме - РИА Новости, 18.05.2022

Выставку к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией открыли в Госдуме

Выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией, открылась в среду в Госдуме РФ с участием председателя Госдумы Вячеслава... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:45

2022-05-18T14:45

2022-05-18T14:45

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казань

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марат хуснуллин

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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией, открылась в среду в Госдуме РФ с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина, президента Татарстана Рустама Минниханова, руководителей думских фракций, сообщает пресс-служба главы региона.Ислам был добровольно принят Волжской Булгарией (ныне – территория Татарстана) в качестве государственной религии 21 мая 922 года. Распоряжением президента Российской Федерации праздник имеет федеральный статус, организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках празднования памятной даты по всей стране запланировано порядка 150 мероприятий. Основные торжества состоятся 19-21 мая в Татарстане."Торжественную церемонию посетили председатель Государственной думы Вячеслав Володин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также руководители всех фракций", - говорится сообщении.Миннханов поблагодарил руководство Госдумы за возможность провести такое мероприятие. Напомнив, что решением президента страны 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией является праздником федерального масштаба, он отметил, что пройдет очень много мероприятий.Руководители фракций отметили опыт Татарстана по сохранению культурных ценностей и традиций, поддержанию многоконфессионального мира, что достойно распространения и в других регионах.Выставка будет проходить по 20 мая. В экспозиции повествуется о развитии булгарской государственности и мусульманской культуры на территории Татарстана и в целом России, становлении отечественной мусульманской богословской традиции, а также о современном возрождении ислама и святынь Древнего Болгара. В экспозициях представлены архивные документы: древние рукописи и трактаты, документы об исламском образовании, мусульманах на государственной службе, современном состоянии ислама в России, архитектурные чертежи религиозных сооружений.Также на выставке представлены культурные артефакты – национальная одежда, декор, ремесленные изделия, книжные издания, Коран, косторезные изделия и многое другое. На выставке будет работать каллиграф. На телеэкранах будет показана архивная видеохроника – закладка первого камня Болгарской исламской академии, торжественное водружение полумесяца на минарет мечети Кул-Шариф в Казани и другие. Кроме того, будут показаны фрагменты документальных фильмов.

https://ria.ru/20220401/mechet-1781290798.html

https://ria.ru/20220511/zasedanie-1787983336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), казань, вячеслав володин, рустам минниханов, марат хуснуллин, госдума рф, россия