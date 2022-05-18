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Выставка классика белорусской и русской живописи открылась в Москве - РИА Новости, 18.05.2022
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Выставка классика белорусской и русской живописи открылась в Москве
Выставка классика белорусской и русской живописи открылась в Москве - РИА Новости, 18.05.2022
Выставка классика белорусской и русской живописи открылась в Москве
Более 60 работ выдающегося художника-пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули представлены на выставке, открывшейся в Москве в Галерее искусств Зураба Церетели... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:14
2022-05-18T12:14
союзное государство
москва
дмитрий мезенцев
белоруссия
культура
общество
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Более 60 работ выдающегося художника-пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули представлены на выставке, открывшейся в Москве в Галерее искусств Зураба Церетели. Этот проект Российской академии художеств, Национального художественного музея Республики Беларусь и Химкинской картинной галереи имени С.Н. Горшина приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения художника. Выставка проходит в рамках Союзного государства."Сегодня выставка дает возможность прикоснуться к частичке творчества выдающегося пейзажиста, принадлежащего и белорусской, и русской культурам. Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля был наделен талантом пейзажиста-лирика, принимал участие в работе Товарищества передвижных художественных выставок, был членом Академии художеств СССР, получил звание народного художника Белорусской СССР и народного художника РСФСР. Его произведения хранятся во многих музеях и частных коллекциях. Вклад Витольда Каэтановича в становление традиций русского импрессионизма сложно переоценить", – говорится в приветствии государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева организаторам и гостям выставки.Бялыницкий-Бируля родился в 1872 году в Белоруссии, учился живописи и прожил большую часть жизни в Москве и на своей даче "Чайка" в Тверской области. Принимал участие в работе товарищества передвижников. В 1908 году был удостоен звания академика живописи. Художник получил признание еще в начале ХХ века в качестве мастера лирического пейзажа – он практически никогда не обращался к другим жанрам. В своих работах автор уходил от ярких цветов, что создает особое настроение его работ. После 1917 когда, когда от художника потребовали наполнить "пустынные пейзажи" признаками новой советской жизни, он стал основоположником так называемого мемориального пейзажа. Новый жанр изображал места, где жили и работали знаменитые люди.Самым крупным собранием работ Бялыницкого-Бирули обладает Национальный художественный музей Республики Беларусь – это более 600 полотен, охватывающих все периоды творчества художника.На выставке в Москве показывают более 60 живописных произведений из коллекции белорусского музея, а также шесть работ из коллекции Химкинской картинной галереи им. С.Н. Горшина. Это пейзажи разных периодов творчества. Выставка "Витольд Бялыницкий-Бируля. К 150-летию со дня рождения" будет открыта до 26 июня 2022 года.
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москва, дмитрий мезенцев, белоруссия, культура, общество
12:14 18.05.2022
 

Выставка классика белорусской и русской живописи открылась в Москве

© Фото : Public domainКартина художника-пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули "Зимний Сон"
Картина художника-пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули Зимний Сон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Более 60 работ выдающегося художника-пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули представлены на выставке, открывшейся в Москве в Галерее искусств Зураба Церетели. Этот проект Российской академии художеств, Национального художественного музея Республики Беларусь и Химкинской картинной галереи имени С.Н. Горшина приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения художника. Выставка проходит в рамках Союзного государства.
"Сегодня выставка дает возможность прикоснуться к частичке творчества выдающегося пейзажиста, принадлежащего и белорусской, и русской культурам. Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля был наделен талантом пейзажиста-лирика, принимал участие в работе Товарищества передвижных художественных выставок, был членом Академии художеств СССР, получил звание народного художника Белорусской СССР и народного художника РСФСР. Его произведения хранятся во многих музеях и частных коллекциях. Вклад Витольда Каэтановича в становление традиций русского импрессионизма сложно переоценить", – говорится в приветствии государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева организаторам и гостям выставки.
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Бялыницкий-Бируля родился в 1872 году в Белоруссии, учился живописи и прожил большую часть жизни в Москве и на своей даче "Чайка" в Тверской области. Принимал участие в работе товарищества передвижников. В 1908 году был удостоен звания академика живописи. Художник получил признание еще в начале ХХ века в качестве мастера лирического пейзажа – он практически никогда не обращался к другим жанрам. В своих работах автор уходил от ярких цветов, что создает особое настроение его работ. После 1917 когда, когда от художника потребовали наполнить "пустынные пейзажи" признаками новой советской жизни, он стал основоположником так называемого мемориального пейзажа. Новый жанр изображал места, где жили и работали знаменитые люди.
Самым крупным собранием работ Бялыницкого-Бирули обладает Национальный художественный музей Республики Беларусь – это более 600 полотен, охватывающих все периоды творчества художника.
На выставке в Москве показывают более 60 живописных произведений из коллекции белорусского музея, а также шесть работ из коллекции Химкинской картинной галереи им. С.Н. Горшина. Это пейзажи разных периодов творчества. Выставка "Витольд Бялыницкий-Бируля. К 150-летию со дня рождения" будет открыта до 26 июня 2022 года.
 
Союзное государствоМоскваДмитрий МезенцевБелоруссияКультураОбщество
 
 
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