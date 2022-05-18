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Евросоюз объявил России тотальную экономическую войну, заявила Захарова - РИА Новости, 18.05.2022
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Евросоюз объявил России тотальную экономическую войну, заявила Захарова
Евросоюз объявил России тотальную экономическую войну, заявила Захарова - РИА Новости, 18.05.2022
Евросоюз объявил России тотальную экономическую войну, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз с подачи США объявил России тотальную экономическую войну. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:47
2022-05-18T16:47
в мире
россия
москва
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз с подачи США объявил России тотальную экономическую войну."Евросоюзом вместе с США и их единомышленниками развязана кампания по обвинению России в провоцировании, как они пишут, глобального продовольственного кризиса", - сказала она в ходе брифинге в Москвы.Она обратила внимание на то, что ключевой тезис состоит в том, что "якобы действия Москвы на Украине, включая, это их термин, блокирование экспорта украинского зерна из черноморских портов, введут к нехватке продовольствия и голоду в беднейших странах". Захарова добавила, что "все помним, как коллективный Запад думает, в первую очередь, о беднейших странах, они думают, как сделать из обычных стран - беднейшие в свою пользу".Она полагает, что в "привычной для себя манере Брюссель вводит международное сообщество в заблуждение, занимаясь откровенной подтасовкой реальных причин складывающейся ситуации". При этом, заметила она, Брюссель, развязав пропагандистскую кампанию в отношении Москвы, не подумал о последствиях.
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в мире, россия, москва, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз
16:47 18.05.2022
 
Евросоюз объявил России тотальную экономическую войну, заявила Захарова

Захарова заявила, что Евросоюз с подачи США объявил России тотальную экономическую войну

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза
Штаб-квартира Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз с подачи США объявил России тотальную экономическую войну.
"Евросоюзом вместе с США и их единомышленниками развязана кампания по обвинению России в провоцировании, как они пишут, глобального продовольственного кризиса", - сказала она в ходе брифинге в Москвы.
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Она обратила внимание на то, что ключевой тезис состоит в том, что "якобы действия Москвы на Украине, включая, это их термин, блокирование экспорта украинского зерна из черноморских портов, введут к нехватке продовольствия и голоду в беднейших странах". Захарова добавила, что "все помним, как коллективный Запад думает, в первую очередь, о беднейших странах, они думают, как сделать из обычных стран - беднейшие в свою пользу".
Она полагает, что в "привычной для себя манере Брюссель вводит международное сообщество в заблуждение, занимаясь откровенной подтасовкой реальных причин складывающейся ситуации". При этом, заметила она, Брюссель, развязав пропагандистскую кампанию в отношении Москвы, не подумал о последствиях.
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В миреРоссияМоскваСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евросоюз
 
 
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