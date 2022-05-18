https://ria.ru/20220518/vetnam-1789202110.html
Эксперты рассказали, как россиянам попасть во Вьетнам и сколько стоят туры
Эксперты рассказали, как россиянам попасть во Вьетнам и сколько стоят туры - РИА Новости, 18.05.2022
Эксперты рассказали, как россиянам попасть во Вьетнам и сколько стоят туры
Вьетнам отменил все эпидемиологические требования для въезда туристов в страну, но пока турпоток из России невелик, хотя цены на отели остались практически на... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:56
2022-05-18T13:56
2022-05-18T13:56
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вьетнам отменил все эпидемиологические требования для въезда туристов в страну, но пока турпоток из России невелик, хотя цены на отели остались практически на доковидном уровне, сообщает АТОР.Добраться до Вьетнама сейчас можно на стыковочных рейсах через аэропорты Ближнего Востока авиакомпаниями Qatar Airways и Emirates. Однако, как отмечают представители Space Travel, такие дальние транзитные рейсы отнимают у туристов слишком много времени и сил. Да и стоимость высока: перелет Москва – Дубай – Хошимин в первой половине июня обойдется от 70 до 80 тысяч рублей на одного.В итоге, по словам представителей компании "Русский Экспресс", сейчас спрос на страну практически отсутствует. Однако, интерес постепенно просыпается. В компании ПАКС сообщили, что заявки по направлению "поступают уже сейчас, но не в больших объемах".В ANEX Tour отмечают повышение спроса на бронирование во Вьетнаме только гостиниц (туров без перелета), что может быть связано с уходом из России платформы Booking.com. В туроператорской компании China Travel ожидают повышения интереса туристов как к комбинированному отдыху во Вьетнаме (экскурсионный + пляжный отдых), так и к турам Вьетнам – Лаос – Камбоджа.По мнению экспертов FUN&SUN (бывший "TUI Россия"), спрос на туры во Вьетнам активизируется, но уже ближе к зимнему сезону. Изменить ситуацию могли бы перезапуск регулярных рейсов Vietnam Airlines и наличие полетных программ российских авиакомпаний, в том числе из регионов.Цены на размещение во Вьетнаме сохранились практически на доковидном уровне, сообщили туроператоры. Более того, сейчас есть и привлекательные спецпредложения. Например, в июне можно найти недельное проживание в отеле уровня "пять звезд" на двоих по цене от 35 тысяч рублей.Туры с перелетом и номер в "четверке" операторы предлагают по стоимость от 94 рублей на человека (за семь дней), в "пятерке" – от 195 тысяч (за 12 дней).
https://ria.ru/20220518/perelety-1789071710.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/polety-1779578658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, qatar airways, emirates, туристы, вьетнам, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты рассказали, как россиянам попасть во Вьетнам и сколько стоят туры
Вьетнам отменил все ограничения для туристов, но россиянам не хватает прямых рейсов
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Вьетнам отменил все эпидемиологические требования для въезда туристов в страну, но пока турпоток из России невелик, хотя цены на отели остались практически на доковидном уровне, сообщает
АТОР.
Добраться до Вьетнама сейчас можно на стыковочных рейсах через аэропорты Ближнего Востока авиакомпаниями Qatar Airways и Emirates. Однако, как отмечают представители Space Travel, такие дальние транзитные рейсы отнимают у туристов слишком много времени и сил. Да и стоимость высока: перелет Москва – Дубай – Хошимин в первой половине июня обойдется от 70 до 80 тысяч рублей на одного.
В итоге, по словам представителей компании "Русский Экспресс", сейчас спрос на страну практически отсутствует. Однако, интерес постепенно просыпается. В компании ПАКС сообщили, что заявки по направлению "поступают уже сейчас, но не в больших объемах".
В ANEX Tour отмечают повышение спроса на бронирование во Вьетнаме только гостиниц (туров без перелета), что может быть связано с уходом из России платформы Booking.com. В туроператорской компании China Travel ожидают повышения интереса туристов как к комбинированному отдыху во Вьетнаме (экскурсионный + пляжный отдых), так и к турам Вьетнам – Лаос – Камбоджа.
По мнению экспертов FUN&SUN (бывший "TUI Россия"), спрос на туры во Вьетнам активизируется, но уже ближе к зимнему сезону. Изменить ситуацию могли бы перезапуск регулярных рейсов Vietnam Airlines и наличие полетных программ российских авиакомпаний, в том числе из регионов.
Цены на размещение во Вьетнаме сохранились практически на доковидном уровне, сообщили туроператоры. Более того, сейчас есть и привлекательные спецпредложения. Например, в июне можно найти недельное проживание в отеле уровня "пять звезд" на двоих по цене от 35 тысяч рублей.
Туры с перелетом и номер в "четверке" операторы предлагают по стоимость от 94 рублей на человека (за семь дней), в "пятерке" – от 195 тысяч (за 12 дней).