https://ria.ru/20220518/vetnam-1789202110.html

Эксперты рассказали, как россиянам попасть во Вьетнам и сколько стоят туры

Эксперты рассказали, как россиянам попасть во Вьетнам и сколько стоят туры - РИА Новости, 18.05.2022

Эксперты рассказали, как россиянам попасть во Вьетнам и сколько стоят туры

Вьетнам отменил все эпидемиологические требования для въезда туристов в страну, но пока турпоток из России невелик, хотя цены на отели остались практически на... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:56

2022-05-18T13:56

2022-05-18T13:56

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вьетнам отменил все эпидемиологические требования для въезда туристов в страну, но пока турпоток из России невелик, хотя цены на отели остались практически на доковидном уровне, сообщает АТОР.Добраться до Вьетнама сейчас можно на стыковочных рейсах через аэропорты Ближнего Востока авиакомпаниями Qatar Airways и Emirates. Однако, как отмечают представители Space Travel, такие дальние транзитные рейсы отнимают у туристов слишком много времени и сил. Да и стоимость высока: перелет Москва – Дубай – Хошимин в первой половине июня обойдется от 70 до 80 тысяч рублей на одного.В итоге, по словам представителей компании "Русский Экспресс", сейчас спрос на страну практически отсутствует. Однако, интерес постепенно просыпается. В компании ПАКС сообщили, что заявки по направлению "поступают уже сейчас, но не в больших объемах".В ANEX Tour отмечают повышение спроса на бронирование во Вьетнаме только гостиниц (туров без перелета), что может быть связано с уходом из России платформы Booking.com. В туроператорской компании China Travel ожидают повышения интереса туристов как к комбинированному отдыху во Вьетнаме (экскурсионный + пляжный отдых), так и к турам Вьетнам – Лаос – Камбоджа.По мнению экспертов FUN&SUN (бывший "TUI Россия"), спрос на туры во Вьетнам активизируется, но уже ближе к зимнему сезону. Изменить ситуацию могли бы перезапуск регулярных рейсов Vietnam Airlines и наличие полетных программ российских авиакомпаний, в том числе из регионов.Цены на размещение во Вьетнаме сохранились практически на доковидном уровне, сообщили туроператоры. Более того, сейчас есть и привлекательные спецпредложения. Например, в июне можно найти недельное проживание в отеле уровня "пять звезд" на двоих по цене от 35 тысяч рублей.Туры с перелетом и номер в "четверке" операторы предлагают по стоимость от 94 рублей на человека (за семь дней), в "пятерке" – от 195 тысяч (за 12 дней).

https://ria.ru/20220518/perelety-1789071710.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/polety-1779578658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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