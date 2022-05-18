https://ria.ru/20220518/vershinin-1789264141.html
Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину
Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину - РИА Новости, 18.05.2022
Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину
Президент России Владимир Путин продлил на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующее... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:59
2022-05-18T15:59
2022-05-18T15:59
политика
владимир путин
россия
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу; генеральному директору министерства иностранных дел Российской Федерации Вязалову Сергею Юрьевичу", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину
Президент Путин продлил на год срок гражданской службы замглавы МИД Вершинину