https://ria.ru/20220518/vershinin-1789264141.html

Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину

Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину - РИА Новости, 18.05.2022

Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину

Президент России Владимир Путин продлил на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующее... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:59

2022-05-18T15:59

2022-05-18T15:59

политика

владимир путин

россия

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу; генеральному директору министерства иностранных дел Российской Федерации Вязалову Сергею Юрьевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220516/chayka-1788806472.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)