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Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину - РИА Новости, 18.05.2022
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Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину
Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину - РИА Новости, 18.05.2022
Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину
Президент России Владимир Путин продлил на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующее... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:59
2022-05-18T15:59
политика
владимир путин
россия
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу; генеральному директору министерства иностранных дел Российской Федерации Вязалову Сергею Юрьевичу", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:59 18.05.2022
 
Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину

Президент Путин продлил на год срок гражданской службы замглавы МИД Вершинину

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу; генеральному директору министерства иностранных дел Российской Федерации Вязалову Сергею Юрьевичу", - говорится в документе.
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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